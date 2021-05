Ambra Angiolini, gli auguri della figlia Jolanda: spunta una foto del passato

Il 22 aprile è stato un giorno importante per Ambra Angolini e a festeggiarlo è stata anche Jolanda, la prima figlia nata dal lungo amore con Francesco Renga. La nota attrice ha infatti soffiato 44 candeline, venendo sommersa dall’affetto e dalla vicinanza social di volti noti e non. In questa occasione, a lasciare sorpresi i fan della conduttrice è stata la figlia Jolanda, approfittandone per condividere con tutti i una foto della madre da giovane.

GLI AUGURI DI JOLANDA – Ad intenerire i fan di Ambra è stato il gesto della figlia. La 17enne ha infatti deciso di condividere sul web una foto del passato. L’immagine è stata scattata durante i primi mesi di vita di Jolanda, in cui si può ammirare una bellissima e giovanissima Angiolini. La donna nello scatto appare con un radioso sorriso e felice al fianco della sua bambina. Ad accompagnare la foto è la didascalia: “Buon compleanno mamma”.

Davanti al gesto di Jolanda, i fan non hanno potuto fare altro che intenerirsi. Mamma e figlia non hanno mai fatto mistero del loro bellissimo e forte rapporto. Nel suo libro InFame, Ambra ha raccontato del difficile periodo attraversato a 27 anni per via della bulimia:

“Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. Mi ha dato uno strano benessere sulla faccia, ha tappato i buchi, ha reso tutto brillante”.

Non sono certamente mancati i ringraziamenti di Ambra Angiolini per tutti coloro che hanno speso anche solo un minuto per mostrare il loro affetto. Mostrandosi struccata e senza filtri, ha voluto ironizzare durante il giorno del suo 44esimo compleanno:

“E poi ti svegli nel giorno del tuo compleanno e senza che nessuno ti abbia avvisato, scopri che da qui in avanti punterai tutto sulla facc…no ehm… sulle gamb…. no ehm…. sui glut… no ehm…. sull’intelligen.. no ehm…. SULLA DOLCEZZA! Inizio subito”. Disponibili qui le foto.