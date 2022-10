Ambra Angiolini, ha un nuovo amore? Avvistata insieme a un noto cantante

Attualmente nella giuria di X-Factor, Ambra Angiolini è recentemente finita nel mirino del gossip. Stando a quanto scoperto dal noto portale di gossip Dagospia, l’ex volto di Non è la Rai avrebbe intrapreso una presunta frequentazione con un noto cantante italiano.

NUOVO FLIRT? – Con un Dandolo Flash, il portale di Roberto D’Agostino ha rivelato di aver avvistato Ambra in dolce compagnia. La donna, infatti, sarebbe stata vista in compagnia di Gianluca Grignani. Dandolo si è così chiesto cosa facessero i due nella macchina del cantante, evidenziando come tra i due ci fosse una certa confidenza:

“DESTINAZIONE AMBRA! COSA CI FACEVANO L’ALTRA NOTTE ASSIEME A MILANO IN AUTO E IN GRANDE “CONFIDENZA” AMBRA ANGIOLINI E GIANLUCA GRIGNANI. AH, NON SAPERLO… – LA ANGIOLINI, PRIMA DI MAX ALLEGRI, E’ STATA SPOSATA CON UN ALTRO CANTANTE, FRANCESCO RENGA, CON CUI HA AVUTO DUE FIGLI…”.

Non si è però parlato di baci o di atteggiamenti che possono far pensare a qualcosa in più dell’amicizia. Che la confidenza vista tra i due, quindi, sia solo il risultato di un ottimo rapporto tra due amici? Nonostante non sia giunta alcuna conferma di questo scoop, i fan hanno già iniziato a fantasticare.

Si tratta, però, di una notizia che va presa con le pinze. Solo poche settimane fa, infatti, sempre la Angiolini è stata al centro dell’attenzione della cronaca rosa. Il giudice di X-Factor, infatti, nemmeno un mese fa è stata paparazzata insieme a Francesco Scianna, ma neanche in quest’ultimo caso c’è stata una conferma da parte di Ambra.