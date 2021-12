Ambra Angiolini, il giornalista Claudio Pea: “Si è innamorata di mio nipote”

Claudio Pea, giornalista e tifoso della Juventus, in queste ore ha rilasciato un’intervista nel programma radiofonico I Tirapietre condotto da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno su Radio Amore Campania. L’uomo ha parlato ovviamente di calcio ma ha fatto una rivelazione shock su Ambra Angiolini. Vediamo cosa ha detto.

Napoli a caccia di scudetto

Il giornalista ha parlato di come il Napoli stia affrontando ad oggi il campionato. Secondo Pea c’è una buona probabilità di vincerlo quest’anno ma è un’occasione più unica che rara: “Campionato? Il Napoli o vince lo scudetto quest’anno o lo vince tra 10 anni, l’occasione per gli azzurri è ghiotta. La vittoria di ieri zittisce i sarriani, è stata una partita a senso unico. Per me si gioca alla pari con l’Inter lo scudetto. Altre squadre non ne vedo, il Milan come l’anno scorso sta già scoppiando. Mertens? Beh, se non lo volete voi, lo prende la Juventus”.

Continua il giornalista: “Per me la forza del Napoli è l’attacco. Ha i sostituti buoni per andare avanti, nonostante l’infortunio di Osimhen. L’Inter ha un po’ più di fisicità, ma sono due squadre che si equivalgono con il Napoli. Insigne? Una volta firmato il rinnovo, sarà un bene per la compagine partenopea”.

Le dichiarazioni su Ambra Angiolini

Tuttavia, Claudio Pea successivamente ha fatto delle dichiarazioni che ben si allontanano dal mondo calcistico. La protagonista di questo gossip sarebbe proprio Ambra Angiolini, ex compagna di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Come in molti sapranno, la showgirl e attrice ha ricevuto un tapiro da parte di Striscia La Notizia per aver subito un tradimento da parte dell’allenatore. Questo episodio ha fatto il giro dei social e i riflettori si sono puntati tutti su di lei.

Stando a quanto riporterebbe Areanapoli.it, nel programma radiofonico Pea avrebbe fatto una rivelazione particolare sulla Angiolini: “È successa una cosa clamorosa, il mio piccolo nipote è molto bello, con i riccioli, alto, Ambra si è innamorata di lui. È andato per vedere lo spettacolo e lo ha invitato sul palco, presentandolo alla platea. Mi vengono i brividi al sol pensiero. Questo mi fa pensare che Allegri è un grande allenatore, ma come persona meno“.