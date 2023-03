Ambra Angiolini, si racconta: tra la rottura con Renga e il demone della bulimia

Attraverso una toccante intervista a 7, il settimanale del Corriere della Sera, Ambra Angiolini ha deciso di raccontarsi. La conduttrice si è messa a nudo, raccontante il doloroso periodo vissuto dopo la rottura con Francesco Renga e la dura lotta contro la bulimia.

TRA LA ROTTURA CON RENGA E LA LOTTA CONTRO LA BULIMIA – Nel parlare della sua carriera, iniziata con Non è la Rai, dove in poco tempo è riuscita a far breccia nel cuore del pubblico. Nonostante il successo, per un periodo Ambra è stata lontana dal piccolo schermo. Questo, però, non l’ha mai demoralizzata, spingendola a darsi sempre da fare ed è per questo che ad oggi è uno dei volti più noti e amati della TV italiana.

“Ho sempre avuto la sensazione di poter aggiustare le cose. Sono rimasta senza lavoro per anni ma non ho mai perso il bisogno di darmi da fare. Anche se ciò che mi aveva resa famosa all’inizio poi si era spento. Ho una famiglia solida alle spalle, che è rimasta sempre lì, col suo lavoro, l’azienda alimentare di papà. Le persone che si fanno il culo mi affascinano. Essere famosi non è un mestiere, dev’essere il risultato del lavoro che fai”, ha così raccontato durante l’intervista.

Oltre a parlare della sua carriera, la Angiolini ha voluto toccare il tema della famiglia e, quindi, dei figli Jolanda e Leonardo e di Francesco Renga. Come raccontato dalla stessa conduttrice, la fine della sua storia d’amore con il cantante è stato un periodo difficile e doloroso:

“Durantela separazione da Francesco, un lutto vero, fu soprattutto Michele Placido a offrirmi la chiave: nel suo film Sette minuti ho potuto far vivere la mia rabbia. Sono fiera di quel personaggio, che ha la faccia disperata che avevo in quel periodo: per il nervoso mi venivano continui sfoghi cutanei”.

Un altro difficile periodo vissuto da Ambra Angiolini è stata la sua battaglia contro la bulimia. Parlando di quanto dovuto affrontare, la donna ha così ammesso:

“Da piccola vidi un film in cui c’era una ragazza ad una festa in ciò tutti erano benvestiti e si divertivano. Le veniva una crisi di panico: prendeva a mangiare qualsiasi cosa dal buffet, poi correva in bagno a vomitare tutto. Quella scena mi è entrata in testa e, quando ho cominciato a non stare bene l’ho copiata. La bulimia ha reso il mio corpo colpevole di essere diventato diverso rispetto a quello con cui ero diventata famosa”.