Ambra Lombardo, su Kikò Nalli: “Mi ha cercato prima delle mie nozze”

Nota in particolar modo per la sua partecipazione al Grande Fratello, Ambra Lombardo è tornata nuovamente al centro dell’attenzione. La donna, infatti, ha recentemente parlato del suo ex Kikò Nalli, conosciuto durante la loro esperienza al GF.

“Mi ha cercato prima delle mie nozze” – Dopo pochi giorni dalle sue nozze con Lorenzo Cascino, precisamente il 18 giugno, Ambra ha rilasciato un’intervista. A DiPiù Tv, la donna si è lasciata andare ad una spiazzante rivelazione:

“Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”.

Riguardo quanto accaduto, l’ex gieffina non ha chiarito se ha risposto o meno al messaggio dell’ex marito di Tina Cipollari. Su una cosa Ambra Lombardia è stata chiara: per lei la storia con Kikò è acqua passata.

La Lombardo, come dimostrano le sue nozze con Lorenzo, ha decisamente voltato pagina. Conosciuto durante una cena organizzata da un dirigente Mediaset, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Per amore, inoltre, Ambra si è trasferita in America, precisamente a Los Angeles.

KIKÒ SUL MATRIMONIO DELL’EX – Riguardo a quanto detto dall’ex fidanzata al settimanale, Nalli non si è ancora espresso. Sul matrimonio di Ambra, però, Kikò ha pubblicato una IG Story che ha fatto parecchio discutere.

Proprio durante il giorno delle nozze dell’ex gieffina, sicuramente sommerso dalle domande dei fan, l’uomo ha dichiarato: “A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri”.

Nonostante siano state utilizzate delle belle parole, quel “una mia ex” dagli utenti del web è stato percepito come risentimento. Come visto anche nei mesi precedenti, tra Kikò e Ambra non scorre buon sangue.