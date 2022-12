Ambrosino, Vergara e Iaccarino: Ecco i giovani del futuro

Mentre nelle strade di Napoli si festeggia la vittoria dell’Argentina ai Mondiali sotto il ricordo di Diego Armando Maradona, la società partenopea osserva i suoi baby talenti in prestito. Si dice che il settore giovanile del Napoli sia sparito ma non è affatto così. Tre giovani calciatori si stanno mettendo in mostra e stiamo parlando di: Ambrosino, Vergara e Iaccarino.

Giuseppe Ambrosino è un attaccante classe 2003 che attualmente milita in prestito in Serie B al Como. Il diciannovenne sta finalmente trovando spazio nelle fila dei lombardi ed ha anche segnato la prima rete in B nella gara vinta contro la Ternana. Inoltre per l’attaccante procidano è arrivata la chiamata per lo stage nella Nazionale di Roberto Mancini. Questa sarà una grande occasione di crescita per il giovane calciatore napoletano.

Scendendo di categoria, troviamo un altro calciatore in prestito del Napoli, ovvero Antonio Vergara. L’ex azzurro si sta confermando come titolare fisso nel centrocampo del Pro Vercelli. E’ un centrocampista offensivo ed ha già segnato due reti ed ha servito tre assist. Su di lui ci sono ottime aspettative e chissà se tra qualche anno lo vedremo titolare con la maglia del Napoli.

Tra le fila del settore giovanile invece troviamo un giovane mediano che sta brillando in una disastrosa stagione del Napoli primavera. Stiamo parlando di Gennaro Iaccarino, centrocampista napoletano classe 2003 che ha partecipato al ritiro della squadra azzurra in Turchia. In molti lo vedono come un possibile erede di Stanislav Lobotka.

Quindi, tutto sommato, il Napoli ha dei giovani talenti che potrà far crescere nel migliore dei modi. Ad oggi, in Serie A, è sempre più difficile scommettere sugli Under ma probabilmente è arrivato il momento di fidarsi di più dei calciatori proveniente dalla primavera. Chissà se l’anno prossimo vedremo Ambrosino, Vergara e Iaccarino giocare con la maglia azzurra.