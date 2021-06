Amedeo Goria, sulla possibilità di fare un figlio con Vera: “La paternità per me è un capitolo chiuso”

Nonostante le tante critiche, Amedeo Goria e la modella di origini moldave Vera Miales, stanno ancora insieme. A far discutere è la loro differenza d’età- 67 anni lui, lei 36 anni-, ma sembra le cose tra i due vadano a gonfie vele. A confermare tutto ciò è proprio l’uomo in una recente intervista.

RIVELAZIONI HOT – Intervistato dalla rivista Nuovo, Amedeo ha voluto parlare della sua storia d’amore con Vera. Nell’intervista, l’ex marito di Maria Teresa Ruta si è lasciato andare ad una rivelazione alquanto hot.

Sul suo rapporto con la modella, Goria ha ammesso che tra di loro non manca di certo la passione e l’attrazione. Il giornalista ha infatti rivelato che lui e Vera fanno l’amore anche cinque volte al giorno.

Oltre all’attrazione, c’è anche un forte sentimento. Amedeo ha infatti ammesso che la fotomodella sarebbe pronta a fare un figlio con lui:

“Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”.

Amedeo è infatti già padre di Guenda e Gianmaria, avuti durante il matrimonio con Maria Teresa Ruta, finito nel 2004. A porre fine al matrimonio con la giornalista sono stati i frequenti tradimenti dell’uomo. Riguardo proprio questo suo difetto, Goria ha ammesso di aver già raccontato tutto alla fidanzata:

“Non deve essere gelosa e accettarmi come sono. Se una donna è intelligente si possono trovare altre forme di complicità, sono certo che lei saprà gestire la cosa”.

Nonostante l’infedeltà ammessa anche dallo stesso Amedeo, Vera, dopo qualche titubanza iniziale, ha ammesso che tra lei e il fidanzato va alla grande. Per adesso, la coppia sembra stia mettendo a tacere tutti coloro che non vedevano sincero il sentimento della modella.