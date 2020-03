Amici 19: c’è qualcosa tra Javier Rojas e Talisa Ravagnani?

Sembrerebbe esserci del tenero tra Javier Rojas e Talisa Ravagnani. I due ragazzi che sono entrambi partecipanti alla 19esima edizione di Amici sono sempre più vicini. Non mancano infatti abbracci e gesti affettuosi tra i due. Talisa ha però fatto una confessione ad una sua compagna.

LA CONFESSIONE DI TALISA – Come dicevamo, Talisa ha fatto una confessione ad una sua amica nella casetta. Ha dichiarato che non si fidanzerebbe mai con Javier. Il motivo? Pare che non si fida abbastanza di lui. Ha ribadito che lui si avvicina spesso, le dice I love you ma poi il tutto rimane fermo.

LE PAROLE DI JAVIER – Effettivamente Javier si è confidato con un amico in casetta. Ha svelato che da un po’ di tempo pensa alla sua ex fidanzata. Infatti, come ricorderete, il ragazzo aveva lasciato la sua ex fidanzata poco prima del serale di Amici 19. Adesso la sua vecchia fidanzata sembra essere tornata nella sua mente. Come la prenderà la giovane Talisa quando saprà questa cosa? Continuerà a non fidarsi? Staremo a vedere.