Amici 19, ex allieva contro i giudici del serale: ecco le dichiarazioni

Quest’anno l’edizione di Amici di Maria De Filippi (arrivato a quota 19) sta facendo davvero acqua da tutte le parti. Mai un’edizione è stata contestata dal pubblico così tanto, arrivando a mettere la conduttrice alle strette. Tra l’emergenza Coronavirus e le varie polemiche degli allievi, quest’anno la scuola di Amici ha deluso molto le aspettative del pubblico da casa.

LA POLEMICA TRA JAVIER E NICOLAI INFIAMMA IL WEB – Vi avevamo ampiamente spiegato della polemica che ha coinvolto la settimana scorsa due ballerini, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii; una polemica iniziata realmente mesi fa dall’ingresso dell’allievo ucraino. Durante la puntata della settimana scorsa Javier, preso da una rabbia quasi incontrollata, ha abbandonato lo studio momentaneamente accusando i giudici del serale di aver totalmente sbagliato la votazione durante la sfida con Nicolai. Tesi supportata successivamente da Alessandra Celentano, Timor Steffens, Giuliano Peparini ma soprattutto dal pubblico a casa.

La polemica è stata talmente forte da creare nello studio il caos a causa delle varie liti tra professori, giudici e allievi. Alla fine della puntata Javier è rientrato chiedendo scusa ma Valentin, ballerino di latino americano, ha deciso di abbandonare il programma per il modo in cui tutti si pongono nei confronti di Nicolai. Durante la puntata di questo venerdì, Maria De Filippi è tornata sull’argomento cercando di aggiustare le cose e placare così le polemiche. Se in studio è tornato una storta di equilibrio, sui social non sta andando benissimo.

LE DICHIARAZIONI DI GABRY PONTE ACCENDONO ALTRE POLEMICHE – Nella puntata di venerdì, Maria De Filippi ha mostrato un filmato dell’etoile ed ex giudice Eleonora Abbagnato per convincere la Celentano a cambiare idea sulla questione: missione totalmente fallita. A dire il vero, il video mostrato in studio ha infastidito parecchio la maestra di danza classica, la quale ha domandato alla conduttrice senza troppi giri di parole: “Non ti fidi del mio parare?”.

Ad aggiungersi alla discussione, Gabry Ponte, il quale ha dichiarato: “Ringrazio Eleonora per averci supportato. Secondo me, però, il focus della discussione è sbagliato, non ne usciremo mai. Cioè la musica e la danza non sono una scienza esatta. Non c’è il giusto o lo sbagliato, esiste il mi piace e il non mi piace”.

KARINA SAMOYLENKO SI SCAGLIA CONTRO I GIUDICI – Ad intervenire su Instagram, Karina Samoylenko, ex allieva della scuola e non ammessa al serale. La ragazza, ballerina classica, si è scagliata duramente contro i giudici ma principalmente contro le dichiarazioni di Gabry Ponte.

“Un minuto di silenzio per gli idioti dei ballerini che a quanto pare buttano nel ces*o una vita a studiare una scienza che non è esatta (soprattutto per quei cog***ni dei classici che poverini si fanno secoli di sacrifici per imparare 1000 passi)”.

Insomma, le dichiarazioni di Ponte non hanno convinto i tanti ballerini che si allenano duramente e fanno sacrifici ogni giorno per avere un posto nelle compagnie più famose del mondo. Le parole di Karina sono solo alcune dei tanti post che girano in rete contro i giudici del serale. E voi da che parte state?