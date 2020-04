Amici 19, Francesca Tocca furiosa su Instagram: “Basta!”

Anche quest’edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa ed è stata sicuramente la più contestata dagli spettatori. I fan del programma non hanno gradito tutte le polemiche e i meccanismi del programma ma si sono affezionati alle innumerevoli storia d’amore che sono nate in questo periodo.

LA STORIA TRA FRANCESCA TOCCA E VALENTIN – A fare scalpore la storia tra Valentin Alexandru Dimitru, ex allievo della scuola e ballerino e Francesca Tocca, ballerina professionista. I due, lavorando tutti i giorni assieme, hanno creato un forte legame sfociato successivamente in amore. Come saprete ormai, Francesca è sposata da anni con Raimondo Todaro, ballerino professionista di Ballando con le stelle ed è mamma di una splendida bambina.

Stando a quanto racconta Valentin sui social, pare che la donna fosse già in crisi con il marito, quando ha iniziato a provare dei forti sentimenti per lui. Nel post in questione, il ballerino di latino americano ha spiegato la sua verità e in questa confessione, poi cancellata, ha riportato particolari che forse non avrebbe dovuto svelare. Inoltre, Valentin ha dichiarato di aver chiuso lui questa relazione per non arrecare ulteriore sofferenza alla famiglia Todaro-Tocca.

FRANCESCA FURIOSA SUI SOCIAL – Dopo un periodo di profondo silenzio, Francesca è scoppiata, forse a causa delle tante domande su questa storia. La ballerina ha condiviso su Instagram una sorta di sfogo per placare i più curiosi: “Eh basta! Mi avete un po’ rotto le scatole. Anzi, mi avete rotto il ca**o, le scatole non rendono tanto l’idea. Buona serata”. Parole molto dure quelle di Francesca Tocca, la quale appare stanca dopo questa difficile situazione.

GIULIA PAUSELLI DIFENDE FRANCESCA TOCCA – Solo qualche giorno fa Giulia Pauselli si è sfogata sul suo profilo Instagram tramite dei messaggi criptici, sicuramente riferiti a questa situazione. La ragazza è molto amica della Tocca, non solo sono colleghe, pertanto ha deciso di schierarsi pubblicamente dalla sua parte.