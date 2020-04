Amici 19, Francesca Tocca vuole far ingelosire Valentin?

In questo periodo di quarantena forzata, Francesca Tocca sta riflettendo parecchio sui recenti avvenimenti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, talent show dove lei lavora come ballerina professionista. Molto probabilmente, la ballerina di latino americano non avrebbe del tutto superato il flirt (e quasi relazione) con l’allievo Valentin Alexandru Dimitru.

LA RELAZIONE CON VALENTIN E LO SCONTRO SUI SOCIAL – Le voci su una presunta relazione tra Francesca Tocca e Valentin ha fatto il giro del web durante la messa in onda del programma, tuttavia, nessuno ha mai proferito parola sull’argomento. Dopo aver abbandonato la scuola di sua spontanea volontà, Valentin ha deciso di vuotare il sacco e raccontare la sua verità.

Secondo il ballerino latino americano, Francesca stava già vivendo una crisi con il marito Raimondo Todaro, quando si è avvicinata pericolosamente a lui. Il ragazzo, tuttavia, ha deciso di troncare la storia per rispettare la famiglia Tocca-Todaro, in quanto Francesca è anche mamma di una bellissima bimba.

Ma non è finita qui, perché la reazione della professionista non è stata delle migliori! Francesca ha chiuso ogni rapporto con Valentin poiché non era stata avvisata del post condiviso dal ballerino (successivamente eliminato). A prendere le difese della ballerina, la sua cara amica e collega Giulia Pauselli, la quale si è schierata sui social apertamente contro il ballerino rumeno.

FRANCESCA VUOLE FAR INGELOSIRE VALENTIN? – Dopo un periodo di silenzio, Francesca è tornata molto attiva sui social ma appare agli occhi dei fan molto triste e malinconica. Evidentemente deve aver lasciato qualcosa in sospeso con Valentin, il quale però sui social appare molto sicuro di sé. Francesca, in queste ore, sta condividendo scatti mozzafiato, quasi in risposta a quelle pubblicate dal ballerino rumeno. Inoltre, la Tocca sta pubblicando spesso canzoni molto tristi e recentemente ha condiviso un video molto toccante con la figlia. Di tutta risposta, Valentin sembrerebbe completamente ignorarla, pubblicando frasi del tipo “Non sarò mai perfetto… ma chi se ne frega!” oppure “Vi auguro di trovare in voi stessi il coraggio, la follia e l’eleganza di un torero”. Che il ragazzo sia andato avanti e la ballerina no?