Amici 19, i social ancora contro Maria De Filippi: la conduttrice torna sulla polemica tra Nicolai e Javier

Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento con Amici di Maria De Filippi, senza pubblico e a distanza di sicurezza. Il programma di Maria è uno dei pochi che non è stato sospeso dalla Mediaset e proseguirà per altri due appuntamenti, fino ai primi di aprile. A causa dell’emergenza Coronavirus, sono tanti gli show sospesi e l’emittente televisiva ha dovuto stravolgere la programmazione mandando anche in onda delle repliche.

Ieri sera è stata una puntata molto tranquilla a differenza del caos della settimana scorsa: i ragazzi sono sembrati agli occhi degli spettatori stranamente docili e con la voglia di superare tutte le polemiche. Tuttavia, Maria De Filippi è tornata sullo stesso argomento soprattutto per smentire le dichiarazioni di Alessandra Celentano. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

LA POLEMICA TRA JAVIER E NICOLAI INFIAMMA LO STUDIO – La settimana scorsa abbiamo assistito a diverse liti a causa di una polemica aperta da Javier Rojas, ballerino classico cubano. Il ragazzo non ha digerito i continui apprezzamenti (forse anche troppo eclatanti) a Nicolai, ballerino ucraino e ha accusato i giudici di aver sbagliato la votazione. In sua difesa sono arrivati la maestra Alessandra Celentano, Timor Steffens, coreografo internazionale e Giuliano Peparini. Da lì il caos più totale che ha portato Javier ad abbandonare lo studio per la rabbia (rientrato successivamente) e Valentin, ballerino di latino americano, a lasciare il programma. Quest’ultimo, inoltre, è stato al centro di varie polemiche ma non ha accettato il modo in cui i ballerini sono stati trattati dall’entrata di Nicolai.

IL WEB CONTRO MARIA DE FILIPPI – Gli utenti sui social network, per la prima volta, si sono schierati contro Maria De Filippi. Secondo gli spettatori, non si vuole mettere in discussione il talento di Nicolai ma il suo comportamento nei confronti di autori e professori. Come mai il ballerino non viene mai richiamato in studio e gli altri sì? Questa è la domanda che si pone il web.

MARIA RIAPRE LA POLEMICA IN STUDIO – Ieri sera la conduttrice è tornata sulla polemica sperando di spegnerla, ma secondo gli utenti, ha peggiorato la situazione. Maria ha coinvolto l’etoile ed ex giudice del talent Eleonora Abbagnato per avere un parere sui due ballerini e cercare in qualche modo di far cambiare idea alla Celentano. L’etoile non si è sbilanciata più di tanto poiché ha dichiarato di essere davanti a due ragazzi molto talentuosi, pertanto, stava ai giudici decidere in base al gusto personale. Il web si è scatenato anche in questo caso e in molti hanno accusato la De Filippi di favoritismi nei confronti di Nicolai. La conduttrice ha davvero bisogno di interpellare Eleonora Abbagnato? Il parere della maestra Celentano non basta? Queste sono le domande principali che circolano sui social.

Nei giorni scorsi anche Raffaele Paganini è intervenuto sulla vicenda però a favore di Javier, spiegando che il ballerino è il vero talento del programma, tuttavia, Maria De Filippi non ha interpellato lui. Il web ha notato anche questa mossa della conduttrice e in molti si sono chiesti se fosse stata una dimenticanza oppure no. In ogni caso, Maria De Filippi dovrà dare parecchie spiegazioni.