Amici 19, il pubblico contesta la vittoria di Gaia Gozzi

Anche quest’anno si è conclusa la scuola di Amici di Maria De Filippi, forse una delle edizioni più contestate di sempre. Il pubblico, infatti, non ha affatto gradito le polemiche che si sono venute a creare all’interno della casetta ma soprattutto il meccanismo del programma di quest’anno. La vittoria di Gaia Gozzi sta dividendo il web, vediamo nel dettaglio.

GAIA GOZZI VINCE AMICI 19 – Gaia Gozzi, cantane proveniente da X Factor, ha letteralmente stregato i giudici soprattutto durante la finale. La ragazza, infatti, ha vinto quest’edizione di Amici arrivando in finalissima contro il ballerino cubano Javier Rojas. Tuttavia, il pubblico non ha gradito completamente la vittoria della cantante italo-brasiliana e in molti stanno accusando la produzione.

IL WEB CONTRO LA PRODUZIONE DI AMICI – Non è la prima volta che sui social si scatena il putiferio a causa del televoto e degli strani meccanismi della produzione. La prima volta è successo con Jacopo Ottonello, cantante molto amato dal pubblico a casa, ma stranamente eliminato prima della semifinale. Al suo post, i giudici hanno preferito mandare Gaia e Giulia, pertanto i voti destinati a Jacopo sono andati persi.

Nella finale è accaduta la medesima cosa poiché a quanto pare i preferiti, tra i quattro finalisti, erano Javier e Giulia Molino. Quest’ultima, infatti, si era aggiudicata la vittoria al televoto ma a causa della var, composta da Cannito e Vessicchio, la cantante napoletana si è classificata terza perdendo contro Javier. In molti sui social hanno ipotizzato che la produzione non volesse far scontrare Gaia contro Giulia, da sempre messe in competizione tra di loro.

Il televoto, nel programma, è sempre stato molto importante, basti pensare all’anno scorso con la vittoria di Alberto Urso. Da quando il ragazzo entrò nella scuola, si sapeva avrebbe vinto ma questo perché il pubblico votava sempre per lui e non ha mai perso una sfida durante il serale. Non si può dire la stessa cosa di Gaia Gozzi. E allora se il pubblico è davvero sovrano, come mai è stato messo da parte? E voi per chi tifavate?