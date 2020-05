Amici 19, Javier: da Perugia a Roma, infrange la quarantena

Il vincitore della categoria ballo di Amici 19, Javier Rojas, sembra che non abbia rispettato le regole. Infatti, da quanto mostrato da lui stesso, tramite il suo account Instagram, ha infranto la quarantena.

JAVIER ESCE DALLA QUARANTENA – Con l’emergenza Coronavirus, il ballerino cubano è stato costretto a dover rimanere qui in Italia. Ad ospitare il ragazzo è stato il suo compagno d’avventura, Nicolai, nel suo appartamento a Perugia. I follower, però, hanno notato un dettaglio: Rojas si è sposato a Roma. Cosa è successo?

NEL CAST DI AMICI SPECIALI – Qual è il motivo che ha spinto il ballerino ad infrangere la quarantena? Il ragazzo ha raggiunto Roma perché è ufficialmente nel cast dell’edizione di Amici Speciali. Il ballerino si è quindi recato nella Capitale per iniziare le prove del programma che,probabilmente,andrà in onda il 18 maggio. Riguardo questo nuovo format non si sa nulla se non il cast e il fatto che il montepremi andrà devoluto in beneficenza alla Protezione Civile.

LE IG STORIES – Ad annunciare il tutto è stato lo stesso Javier tramite il suo account Instagram. Nelle sue IG Stories ha infatti condiviso dei brevi filmati che lo vedono passeggiare negli studi Elios di Mediaset, pronto ad iniziare una nuova giornata di prove.

È possibile vedere le storie del ballerino qui.

IL SUO PERCORSO AD AMICI 19 – L’avventura di Javier all’interno del programma è stata piuttosto movimentata. Il carattere testardo e impulsivo del ragazzo l’ha spesso portato a finire guai, scontrandosi più volte con Nicolai. I due ballerini, infatti, hanno iniziato la loro amicizia con accese discussioni, alcune di queste durante la puntata. Tutto questo, però, non l’ha ostacolato ed è riuscito a vincere.