Amici 19, la confessione di Maria De Filippi: “Una parte di me non voleva andare in onda”

Maria De Filippi, punta di diamante di Mediaset, si è raccontata senza filtri al Corriere.it a pochi giorni dalla finale di Amici 19 (domani sera su Canale 5). A causa dell’emergenza Coronavirus, i suoi programmi come Amici e molto probabilmente C’è Posta Per Te sono stati stravolti.

AMICI STAVA QUASI PER SALTARE – In queste settimane Amici è andato in onda lo stesso rispettando le misure imposte dal governo: pubblico assente, misure di sicurezza adeguate, coreografie senza il minimo contatto. Maria ha spiegato che il serale stava quasi per saltare a causa dell’emergenza: “Una parte di me diceva di non voler andare in onda. È stato molto faticoso: passi il tempo a parlare d’altro, aspetti il bollettino della protezione civile, sei circondata da cameraman con le mascherine, i ballerini tengono le distanze e non si toccano; e poi all’improvviso ti ritrovi a giudicare canzoni e quadri di danza”.

PIER SILVIO BERLUSCONI HA “SALVATO” IL SERALE – Pier Silvio Berlusconi ha convinto la conduttrice a continuare pur sapendo di questa emergenza. Sono tanti i programmi sospesi a causa dell’epidemia ma molti hanno tenuto compagnia agli italiani chiusi in casa, come quelli della D’Urso o il GFVip.

“Non dico che l’ho vissuto con un senso di estraneità, ma sicuramente è stato qualcosa di profondamente diverso. Alla fine però d’accordo con Pier Silvio Berlusconi mi sono convinta che andare avanti era la scelta giusta: mi ha spiegato che per Mediaset era importante avere un’alternativa all’informazione, che c’era bisogno anche in tv di quella normalità che ci è venuta improvvisamente a mancare” ha svelato Maria De Filippi.

LE LACRIME PER JACOPO OTTONELLO – Jacopo Ottonello, giovane cantante, è stato eliminato due puntate fa, poco prima della semifinale. Non è un mistero che la De Filippi lo abbia preso in simpatia, tuttavia, la conduttrice si è commossa durante la sua eliminazione.

“La storia di Jacopo mi ha emozionato, lui è l’ultimo dei romantici, era scisso: ci teneva tanto a proseguire, ma soffriva la distanza con la sua fidanzata. Questa atmosfera rarefatta mi ha reso sicuramente più sensibile: il pubblico ti condiziona, ti aiuta a trattenere le emozioni, mentre nel silenzio riesci a lasciarti andare alle emozioni” ha svelato la donna.

LE DISCUSSIONI CON ALESSANDRA CELENTANO – La conduttrice ha avuto modo di commentare anche il suo rapporto con Alessandra Celentano, maestra di danza classica. Quest’anno, soprattutto, le due hanno discusso spesso a causa delle polemiche sollevate da Javier nei confronti di Nicolai.

“Penso che a volte Alessandra sia troppo ‘egoriferita’, non guarda la situazione nel dire le cose: le voglio bene, ma questo aspetto non mi piace” ha dichiarato la De Filippi senza mezzi termini.