Amici 19, la relazione tra Francesca Tocca e Valentin è finita: ecco gli aggiornamenti

In questi giorni il web è concentrato sulla relazione segreta tra Valentin Alexandru Dimitru e Francesca Tocca, ballerini latino americani della scuola di Amici di Maria De Filippi. Venerdì, proprio durante la messa in onda del serale, il ballerino rumeno ha condiviso sui social tutta la sua verità su di loro, suscitando l’ira della professionista.

VALENTIN E FRANCESCA: DALLA PASSIONE PROIBITA ALLA ROTTURA – In un nostro articolo vi avevamo parlato di questa relazione, all’inizio segreta, tra i due ballerini. Secondo quanto riportato da Valentin, Francesca Tocca e il marito Raimondo Todaro erano in crisi già da mesi, quando successivamente ha iniziato a sentire frequentemente la ballerina professionista.

Tuttavia, il ragazzo ha deciso di fare un passo indietro per tutelare la famiglia di lei, marito e figli, ma qualcosa deve essere andato storto. Il giorno dopo la pubblicazione di questi post, Valentin ha cancellato tutto, ogni traccia, forse perché non aveva messo al corrente la diretta interessata.

LA REAZIONE DI FRANCESCA TOCCA – Nell’articolo di ieri vi avevamo parlato della reazione della ballerina ai post di Valentin. Francesca ha avuto la reazione più naturale del mondo: interrompere i contatti con l’ex allievo della scuola. La professionista ha smesso di seguirlo sui social e, secondo diversi siti di gossip, bloccato.

Inaspettatamente nonostante le diverse fonti, con l’aiuto della pagina Instagram Very Inutil People, abbiamo scoperto che in realtà Francesca non ha bloccato nessuno. Nelle foto che vi abbiamo allegato, si può notare come sia ancora presente il tag di Valentin, pertanto, effettivamente Francesca non è arrivata a tanto. Come si evolverà questa storia? Potrebbe danneggiare la carriera della ballerina professionista?