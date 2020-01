Amici 19, Skioffi contro Gaia: ecco come ha reagito il cantante dopo l’eliminazione

Sabato pomeriggio è andato in onda il consueto appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Quest’anno i ragazzi stanno dando filo da torcere alla produzione e in molti si sono lamentati di questo aspetto del programma. Durante il pomeridiano abbiamo assistito ad un pesante litigio tra due cantanti, Skioffi e Gaia.

SKIOFFI NON SUPERA L’ESAME E VIENE ELIMINATO – La nuova regola prevede che l’ultimo classificato della squadra perdente debba necessariamente presentarsi davanti alla commissione per superare l’esame e rimanere così all’interno del programma. La squadra di Gaia ha perso e questo è costato a Skioffi (ultimo in classifica) una bella eliminazione. Tuttavia prima di sostenere l’esame, il ragazzo ha avuto molto da ridire sulle doti da capitano di Gaia! Secondo il cantante, la ragazza non è in grado di supportare la squadra perché pensa solo a sé stessa ed è per questo che in quattro settimane lui non si è mai esibito. Gaia, per difendersi, ha spiegato che la produzione divide in squadre ma fondamentalmente ognuno gioca per sé stesso e arrivare alla vittoria. Skioffi, durante la puntata, era visibilmente toccato dall’argomento, tanto da costringere Maria De Filippi a chiedergli se volesse fare l’esame un altro giorno. Ovviamente l’orgoglio del cantante non gli ha permesso di posticipare l’esame e, nonostante non fosse in condizioni, ha preferito affidarsi al destino. Purtroppo, però, i professori non hanno avuto un briciolo di pietà per lui e hanno deciso di eliminarlo.

SKIOFFI NON SALUTA I COMPAGNI DI SQUADRA E REGISCE MALE SU INSTAGRAM – Dopo l’eliminazione, Skioffi si è avvicinato ai suoi compagni ma ha salutato calorosamente solo Giulia e Devil Angelo, ignorando completamente la sua “squadra”. Gaia, nel daytime di oggi, è apparsa visibilmente scossa e ha accusato i suoi compagni di non averla supportata in quel momento delicato. Di tutta risposta, Skioffi ha pubblicato su Instagram diversi scatti e alcune parole postate da diversi amici e fan. “Sono uscito cacciando le pa**e. Senza tirarmi indietro” ha tuonato il cantante sui social. “Le persone peggiori sono quelle che sanno quali tasti toccare per farti male e ci schiacciano sopra tutto il peso della loro cattiveria” ha continuato Skioffi rivolgendosi molto probabilmente a Gaia Gozzi. Successivamente il ragazzo ha postato e ripostato delle foto con gli amici più stretti ribadendo sempre lo stesso concetto: in una squadra bisogna aiutarsi, altrimenti nulla ha senso. Voi da che parte state?

Per vedere le stories di Skioffi cliccate qui.