Amici 19, Valentin avrebbe provocato un’altra ballerina? Ecco gli indizi

Quest’anno Amici di Maria De Filippi ha davvero lasciato il segno, più per le critiche che per gli elogi. Gli spettatori, infatti, hanno contestato moltissimo il talent show e i meccanismi che ci sono dietro ma si sa, accontentare tutti è impossibile. Valentin Alexandru Dimitru, ballerino di latino americano, ha abbandonato il programma di sua spontanea volontà ma è riuscito a finire al centro del gossip pur non essendo più un allievo della scuola.

LA STORIA TRA VALENTIN E FRANCESCA TOCCA – Vi avevamo già parlato abbondantemente della storia d’amore proibita tra Valentin e la ballerina professionista Francesca Tocca, anche lei specializzata in balli latino americani. La donna, sposata con il ballerino professionista Raimondo Todaro e madre di una bambina, ha avviato una relazione segreta con l’ex allievo rumeno. In un post, successivamente cancellato da Instagram, Valentin ha spiegato la sua verità dichiarando che Francesca e Raimondo erano in crisi ormai da mesi. Nonostante questo, il ballerino ha deciso di fare un passo indietro per tutelare la famiglia di lei e non passare come il “rovina famiglie di turno”.

IL WEB CONTRO VALENTIN – Su questa storia, il web si è diviso a metà: c’è chi ha preso le parti del ballerino, reputato maturo da comprendere situazioni di questo tipo e fare umilmente un passo indietro pur essendo innamorato. Tuttavia, un grossa fetta l’ha fortemente criticato per aver reso nota una storia tanto complicata sui social, facendo passare Francesca Tocca come una donna superficiale. I post, infatti, sono stati cancellati proprio perché quest’ultima non era stata messa al corrente di ciò e ha infine deciso di interrompere i contatti con lui.

VALENTIN RISCHIA LA QUERELA? – Il ballerino è tornato nuovamente sotto accusa, questa volta da parte di un’altra ballerina professionista, Giulia Pauselli. La ragazza lavora con Francesca Tocca e fa parte del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, inoltre è fidanzata con Marcello Sacchetta, ballerino professionista anche lui. Pare che la Pauselli abbia deciso di difendere la sua amica in questo momento delicato pubblicando dei messaggi criptici (ma non troppo) sul suo profilo Instagram.

La ragazza ha pubblicato tra le sue stories un pezzo della canzone di Mia Martini “Gli uomini non cambiano” aggiungendo un commento: “Sarai tanto grande fuori, ma così piccolo dentro. Eri ‘mio fratello’… Io ci credevo”. Successivamente Giulia Pauselli ha pubblicato anche un estratto di un articolo di diritto dedicata al delitto di diffamazione. Inoltre, qualche ora fa la ballerina è tornata alla carica postando una foto con scritto “Molti per pulirsi sporcano gli altri”. Valentin ora rischia una querela?