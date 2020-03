Amici 19, Valentin cancella i post sulla sua storia con Francesca Tocca: ecco la reazione della ballerina!

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi ha lasciato davvero l’amaro in bocca: venerdì andrà in onda la finale ma molti spettatori non sono soddisfatti di quello che hanno visto quest’anno. A far parlare molto di sé, nonostante sia uscito, Valentin Alexandru Dimitru, ballerino latino americano rumeno.

IL PERCORSO DI VALENTIN AD AMICI – Valentin è stato sicuramente uno dei ballerini più amati/odiati di questa edizione. Il suo carattere molto burbero non è stato apprezzato da tutti, tuttavia, ha sempre lavorato sodo in casetta (mentre alcuni si lamentavano) e questo è sicuramente un punto a favore del ragazzo. Dall’inizio del suo percorso ha cercato di dimostrare come le danze latino americane siano uguali, sotto il punto di vista della tecnica e del sacrificio, a tutti gli stili insegnati nella scuola. Per questo motivo ha preteso che venisse un giudice esterno a valutare ogni sua esibizione.

VALENTIN ABBANDONA IL SERALE – Arrivato al serale di Amici, il ballerino ha dimostrato carisma e tenacia ma i continui attacchi del ballerino classico Nicolai e dei “favoritismi” della produzione nei suoi confronti, hanno portato Valentin e Javier a voler abbandonare il programma. Il ballerino cubano è tornato sui suoi passi aggiudicandosi la finale, ma l’orgoglio di Valentin ha avuto la meglio. Il ragazzo ha lasciato il serale! Dopo aver abbandonato il programma, in rete sono finiti alcuni suoi video in cui faceva delle dichiarazioni omofobe che il ballerino ha commentato così: “Meglio essere me stesso con mille difetti, che seguire la massa di finti perfetti”.

LA STORIA CON FRANCESCA TOCCA – Già da tempo circolava una voce su una presunta crisi tra Francesca Tocca, ballerina professionista di latino americano e Raimondo Todaro, marito e ballerino professionista di Ballando Con Le Stelle. In molti hanno ipotizzato che la pietra dello scandalo fosse proprio l’amore proibito tra Francesca e l’allievo della scuola Valentin, ma ovviamente nessuno ha mai confermato o smentito nulla. Tuttavia, dopo aver abbandonato spontaneamente il programma, il ballerino rumeno ha condiviso sui social un messaggio in cui spiegava la situazione tra di loro, proprio mentre andava in onda il serale!







VALENTIN CANCELLA I POST: LA REAZIONE DI FRANCESCA TOCCA – Il giorno seguente, Valentin ha cancellato i post dal suo profilo, forse per istinto. La reazione di Francesca Tocca, però, non è stata delle migliori. La donna ha smesso di seguire il ballerino e l’ha bloccato, una reazione che ci fa pensare che Francesca non fosse stata avvertita dei post che avrebbero fatto in poco tempo il giro del web: dopotutto si tratta della sua famiglia e la donna è anche madre.