Amici 20, crisi tra Sangiovanni e Giulia Stabile: gelosie a causa di una cantante

Sangiovanni e Giulia Stabile, rispettivamente cantante e ballerina, sono due dei protagonisti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra loro è scoppiato l’amore circa qualche settimana fa, ma pare che i due stiano già riscontrando problemi, anche a causa di un’altra cantante, Enula. Vediamo cosa è successo.

GIULIA STABILE GELOSA DI ENULA – La ballerina, da sempre molto insicura ma di grande talento, ha riscontrato un interessamento del suo ragazzo nei confronti di Enula, collega di canto. La gelosia ha preso il sopravvento, così Giulia ha allontanato Sangiovanni e ha spiegato la situazione ai suoi amici, tra cui Alessandro Cavallo, il quale le ha fatto presente di aver notato questa vicinanza tra Enula e il cantante.

Sangiovanni ha percepito questa lontananza e ha così deciso di chiarire con lei una volta per tutte: “È il momento che parli, non posso tirarti le cose sempre io dalla bocca? Perché con gli altri parli di qualsiasi cosa, senza problemi? E con me non parli?”. Il ragazzo, in sostanza, non accetta il muro emotivo alzato da Giulia, la quale ha preferito parlare della situazione con chiunque e con il diretto interessato no.

“Eri impegnato con altre persone, stavi già parlando con un’altra persona, con Enula. Non capisco tutto questo contatto che prima non c’era ed adesso tutto d’un tratto, è esagerato” ha affermato Giulia Stabile, spiegandogli che non trova normale questa vicinanza e questo interessamento con la collega cantante, oltretutto sapendo che non c’era mai stata amicizia tra loro prima. Tuttavia, Sangiovanni infastidito molto dal discorso ha preferito andare a dormire.

Il giorno dopo, però, i due ragazzi hanno parlato di nuovo e Sangiovanni ha ammesso di essere nella scuola di Amici solo per fare musica e non per trovarsi una ragazza o immischiarsi in questioni di questo tipo. La ballerina ha così risposto di percepire una situazione molto diversa dalle altre e teme che il ragazzo possa stare meglio con altre persone piuttosto che con lei. Il cantante ha sottolineato l’assurdità di questa gelosia e ha rimproverato Giulia Stabile di non sentire più la tranquillità. “Ricordati che anche questa cosa qua non è per il tuo male. Non ho mai voluto farti del male” ha aggiunto Sangiovanni abbracciandola mentre Giulia piangeva. I due ragazzi hanno definitivamente concluso la loro storia d’amore?