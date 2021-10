Amici 20: Deddy dopo Rosa, c’è del tenero con Mariasole Pollio?

Deddy di Amici e Mariasole Pollio stanno insieme? Sta circolando questa notizia da qualche ora dato che i due erano a cena insieme La notizia non piacerebbe molto a chi era affezionato alla coppia formata da Deddy e Rosa lo scorso anno ad Amici. Ricordiamo che Rosa ha continuato a sostenere Deddy fino al giorno in cui è uscito dal programma, ossia in finale. Poi i due si sono lasciati improvvisamente.

ROSA E DEDDY, è FINITA DEFINITIVAMENTE, LE PAROLE DI AMEDEO VENZA – Alla fine i due si sono lasciati, eppure non molto tempo fa si aveva ancora la speranza che Rosa e Deddy potessero tornare insieme, per alcuni “mi piace” che si sono scambiati sui social. Oggi però la situazione sembra del tutto diversa. Amedeo Venza nelle ultime ore ha dichiarato che tra il cantante e la ballerina i rapporti sono definitivamente chiusi.

Nella storia successiva, Venza ha messo a confronto due foto di Deddy e Mariasole Pollio a cena, i due erano insieme? Non ne abbiamo la certezza, ma sono arrivate delle segnalazioni. I due sono spesso insieme ultimamente, anche se la Pollio è anche molto amica con Aka7even. Si sono conosciuti durante Battiti Live e potrebbe essere nata semplicemente un’amicizia.

LA FOTO SOSPETTA DI DEDDY E MARIASOLE POLLIO, STANNO INSIEME? – Deddy e Mariasole hanno postato la foto durante la cena, da soli, ma più o meno nello stesso momento. La Pollio ha rimosso lo scatto, mentre Deddy no.Tutto questo ha insospettito i loro seguaci, inoltre pare che Deddy abbia iniziato a seguire su Instagram un amico della Pollio.

Ma le curiosità non sono finite qui. Chi era nello stesso ristorante ha confermato che Deddy e Mariasole erano a cena insieme, senza svelare altro. Non ci sarebbe una foto che lo testimonia perché i due erano accompagnati da bodyguard. Per vedere la foto di Amedeo Venza clicca qui.