Amici 20, Deddy esce allo scoperto: la nuova storia d’amore con Mariasole Pollio

Deddy, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha avuto spesso un ruolo da protagonista nel gossip per la sua nuova storia d’amore, mai confermata, con Mariasole Pollio. In queste ultime ore, però, i due ragazzi sono usciti allo scoperto e hanno confermato di fatto quello che già si sapeva da tempo. Vediamo cosa è successo.

DOPO AMICI – Dopo aver partecipato all’ultima edizione di Amici, rimasta nel cuore di tanti telespettatori, il ragazzo si è dedicato moltissimo alla musica e infatti le sue canzoni sono sempre in radio. Tuttavia, ha avuto anche modo di aumentare i suoi follower su Instagram (ben un milione) e coltivare le sue relazioni personali.

Nella scuola, infatti, aveva avviato una frequentazione con Rosa Di Grazia, una delle ballerine vittime di Alessandra Celentano. Dopo la partecipazione al talent, però, i due di fatto non si sono fidanzati, anzi, hanno chiuso la loro frequentazione per incompatibilità. Nel corso dell’estate si sono susseguite diverse voci circa un ritorno di fiamma. La verità è che poi Rosa è stata accostata ad Alessandro Zarino, ex Uomini e Donne.

Tra Rosa e Deddy, quindi, nessun ritorno di fiamma o almeno niente di concreto. Da qualche mese, però, diverse voci circa un nuovo flirt del cantante hanno acceso il mondo del gossip. Da Deianira Marzano ad Amedeo Venza, tutti hanno parlato della questione. L’ex allievo, infatti, spesso è stato beccato con Mariasole Pollio, attrice e molto amata sui social. Tuttavia, i due non hanno mai confermato fino a qualche ora fa quando entrambi hanno deciso di pubblicare sui loro rispettivi profili delle stories insieme.

Gli avvistamenti sono stati molti, dapprima a Napoli, poi a Pescara, infine spesso a cena. Insomma, nascosti sui social ma non nella vita vera. I due probabilmente si sono conosciuti durante la messa in onda di Battiti Live, programma condotto proprio dalla Pollio con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.