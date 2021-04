Amici 20: Deddy ha avuto un flirt con Arianna Gianfelici prima della ballerina Rosa Di Grazia

Arianna Gianfelici, che partecipato alla prima parte del talent show di Maria De Filippi, Amici 20, ha deciso di raccontare la sua verità circa il rapporto con Deddy, cantante della scuola che è ancora in corsa per la vittoria.

Deddy è ancora dentro il talent show, mentre la sua attuale fidanzata, Rosa Di Grazia, è stata eliminata sabato scorso. I telespettatori hanno assistito alla sua eliminazione in casetta dopo un lungo e sofferto ballottaggio con sfide reciproche proprio tra i due fidanzati.

Una volta arrivati in casetta, in attesa del risultato finale, i due si sono ripromessi che si troveranno al di fuori del programma e che si vivranno, aspettandosi reciprocamente. Quello con Rosa, non è l’unico amore nato all’interno del programma. Le coppie attuali sono quelle formate da Sangiovanni e Giulia Stabile e Aka7even e Martina Miliddi.

IL FLIRT DI DEDDY CON ARIANNA GIANFELICI – Nessuno però sapeva che tra Arianna Gianfelici e Deddy ci fosse stato precedentemente del tenero. La ragazza ha deciso di raccontare tutto su Twitter dopo che un suo precedente tweet aveva scatenato la polemica. Durante la puntata di sabato scorso, Arianna aveva scritto che nonostante non avesse un parere positivo sulla coppia era comunque dispiaciuta di vederli così stare male.

In molti hanno commentato il tweet postato da Arianna Gianfelici e hanno sostenuto che fosse gelosa. Proprio per questo motivo Arianna ha scritto un post nel quale ha sostenuto: ”Io e Deddy diciamo che avevamo un rapporto che non si capiva se era amicizia o qualcosa in più. Già da prima di Amici. poi appena è entrato a Amici siamo stati molto legati per un po’ di giorni. Dopo un po’ però iniziamo a non andare d’accordo in alcuni momenti fino poi a decidere di rimanere dei buoni amici. Per il bene di tutti e due e per non rovinarci il percorso. Lui si è messo con Rosa tanto tempo dopo. Per questo dico che non c’è stato nessun palo da parte di nessuno dei due, anzi”.

Ha poi continuato così: ”Il pensiero che espresso non era un ”non mi piacciono perché sono gelosa” anzi insieme sono pure fighi. Ieri sera mi hanno fatto emozionare. Perché sono stati due compagni di viaggio per me e se sono felici sono felice per loro. Il mio pensiero è stato un pensiero puramente artistico. Ora potrete dire dire ”falsa, sei gelosa” tutto ciò che volete. Io la mia verità ve l’ho detta e lui potrà confermare una volta fuori da lì”. Per vedere i suoi tweet clicca qui.