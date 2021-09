Amici 20: Deddy non è più single? Parla il cantante

Deddy è di nuovo fidanzato? I fan del cantante di Amici se lo stanno chiedendo da un po’. Il ragazzo ha partecipato allo show di Maria De Fiilippi lo scorso anno e aveva una relazione con Rosa Di Grazia, altra allieva della scuola per quanto riguarda la danza.

AMICI: DEDDY E’ FIDANZATO? – Innanzitutto Deddy, durante un’intervista rilasciata, ci ha tenuto a ribadire che non si è affatto montato la testa. Questa è stata infatti un’accusa che gli hanno fatto ultimamente. Ha poi aggiunto: “Tanta gente ora mi vuole bene, mi vede come un idolo ed è facile per un ragazzino di 18 anni perdere la testa”.

Poi conferma il suo legame con il lavoro che lo ha portato fino a qui, quello di barbiere. Ha parlato quindi della collana con le forbici che ha sempre portato. “Questa collana mi ricorda i sacrifici che ho fatto, che ha fatto la mia famiglia, quello che facevo prima. Adesso sono un cantante, ma rimango un ragazzino che lavorava come barbiere”.

Di questo non le sarò mai abbastanza grato. I ‘caz…toni’ che mi ha fatto durante il programma, mi sono serviti enormemente. Mi ha dimostrato con i fatti che è proprio la costanza il fattore più importante di tutti per raggiungere i propri obiettivi e crescere”. Ha poi aggiunto per quanto riguarda il suo percorso ad Amici.

“Il mio cuore è libero e vola con me”. Ha quindi dichiarato che al momento è single. Ricordiamo che l’8 ottobre uscirà il suo album Il cielo contromano su Giove, prevista per l’8 ottobre 2021. Non ci resta che attendere.