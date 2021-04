Amici 20: due volti noti potrebbero partecipare a Temptation Island?

Ad appassionare i telespettatori di Amici 20 non sono solo i talenti, ma anche le storie d’amore che si sono create nel corso dei mesi. Tra le coppie nate in questa ultima edizione, una potrebbe essere in lizza per un altro programma Mediaset: Temptation Island.

PRONTI PER IL VIAGGIO NEI SENTIMENTI? – Per via della particolare situazione dovuta alla pandemia, il talent ha deciso di far vivere gli allievi all’interno di una casetta. Come già accaduto negli scorsi anni, anche in questa edizione sono sbocciati degli amori.

Seguitissime le coppie formate da Sangiovanni e Giulia Stabile e Deddy e Rosa Di Grazia. Riguardo l’ultima coppia, i fan potrebbero rivederla nuovamente in TV.

Da quanto rivelato da Tv Blog, in questi giorni la redazione del docu-reality dovrebbe iniziare a stilare la lista dei concorrenti per la prossima edizioni. Tra le coppie in lizza, ci sarebbe anche quella formata da Deddy e Rosa.

Sarà veramente così? Ovviamente i fan non vedono l’ora di rivedere i loro preferiti nuovamente insieme, pronti ad affrontare una nuova avventura. Per adesso, però, questa notizia rimarrebbe un semplice rumors. Non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.