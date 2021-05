Amici 20, ecco tutti i guadagni dei ragazzi: Giulia Stabile e Sangiovanni sul podio

Anche questa edizione di Amici di Maria De Filippi si è definitivamente conclusa. La ventesima edizione del talent show l’ha vinta Giulia Stabile, prima ballerina donna a salire sul podio del programma. Il circuito cantanti, invece, è stato vinto da Sangiovanni. Quanto hanno guadagnato i ragazzi?

POLEMICHE PER LA VITTORIA – In molti hanno apprezzato la spontaneità della giovane ballerina e la “faccia tosta” del cantante, entrambi molto giovani, non hanno nemmeno 20 anni. Tuttavia, la vittoria dei due artisti ha suscitato non poche polemiche. I social hanno protestato per diverse cose: in primis, la finale è stata molto veloce e Aka7even, Alessandro Cavallo e Deddy sono praticamente stati liquidati in nemmeno mezz’ora.

Successivamente sui social, gli utenti si sono lamentati del meccanismo della gara e della vittoria scontata di Giulia Stabile e Sangiovanni; come se non bastasse, le piattaforme di televoto erano totalmente bloccate. Per questi motivi, in tanti hanno urlato al complotto. Sicuramente il trattamento di Maria nei confronti dei giovani ragazzi non ha aiutato.

QUANTO HANNO GUADAGNATO TUTTI I RAGAZZI – I finalisti hanno comunque portato a casa un bel gruzzoletto. Giulia ha totalizzato 237mila euro tra la vincita del programma, il circuito danza, il premio Tim e il premio Marlù. Sangiovanni, invece, ha totalizzato 127mila euro tra premio categoria, premio SIAE, premio della critica e premio Marlù.

Gli altri finalisti, invece, hanno ottenuto solo il premio Marlù. Tuttavia, ballerini come Alessandro e Serena hanno ricevuto delle proposte di lavoro molto importanti e i cantanti hanno già firmato il contratto con delle case discografiche. Inoltre, è importante precisare che i guadagni vengono elargiti in gettoni d’oro, ai quali è necessario sottrarre le tasse governative.