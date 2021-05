Amici 20, flirt in corso tra Raffaele Renda e Martina Miliddi? La risposta del cantante

Raffaele Renda e Martina Miliddi, indubbiamente, sono stati due dei concorrenti più discussi di Amici di Maria De Filippi. Il cantante e la ballerina di latino hanno ricevuto parecchie critiche, rispettivamente da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Tuttavia, non si sono mai fermati e hanno continuato a vivere il loro sogno fino a quando non hanno lasciato il programma.

LA STORIA D’AMORE CON AKA7EVEN – Martina Miliddi, nello specifico, ha avuto una storia d’amore abbastanza travagliata con il cantante Aka7even, ora in semifinale. La ballerina ha svelato a Verissimo di aver chiuso la storia, cosa abbastanza palese visto che aveva manifestato un interesse nei confronti di Raffaele.

FLIRT CON RAFFAELE RENDA? – In queste ore, una voce sta girando sul web circa i due ex concorrenti. A quanto pare, i due avrebbero una frequentazione, non confermata. Martina, da Silvia Toffanin, ha dichiarato di volersi concentrare solo sulla danza e Raffaele, a TV Sorrisi e Canzoni, di non voler far parte di teatrini.

Tuttavia, le cose non starebbero proprio così. Il ragazzo ha risposto su Instagram ad alcune domande e una di queste era proprio su Martina. “Scusi la domanda scomoda, cosa c’è tra te e Martina?”, una domanda molto diretta e schietta, senza giri di parole. Raffaele, però, è rimasto sul vago e si è limitato di rispondere con delle emoji del tipo “non vedo, non sento e non parlo”.

Cosa significherà questa risposta? Se avesse voluto tenere la cosa per sé, avrebbe sicuramente ignorato la domanda, ma così non è stato. Vedremo in futuro cosa accadrà, soprattutto quando Aka7even finirà con il talent show.