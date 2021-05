Amici 20, frecciatina social di un ex concorrente a Sangiovanni

Sangiovanni è un talentuoso cantante di 18 anni, secondo classificato ad Amici 20 e vincitore del circuito canto. Il ragazzo è molto seguito sui social, conta più di un milione di follower e assieme alla sua fidanzata (e vincitrice) Giulia Stabile, sembrerebbero non volersi fermare. Tuttavia, non sono mancate le critiche.

EX ALLIEVO DI AMICI MANDA UNA FRECCIATINA A SANGIOVANNI? – In queste ultime ore, Mattia Briga ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram. Qualcuno gli ha chiesto cosa pensasse del 18enne e se fosse di suo gradimento. La risposta del rapper ha spiazzato un po’ tutti perché con fare ironico ha replicato: “E’ uno dei più bei quartieri di Roma”.

BRIGA POLEMICO CON LA TRASMISSIONE – In realtà l’ex allievo del talent ha risposto abbastanza stizzito alle domande su Amici. Qualcuno gli ha chiesto come mai non avesse preso parte al programma come ospite e la sua risposta è stata di nuovo spiazzante: “Raga ho fatto Amici sei anni fa e ci sono ritornato una sola volta l’anno successivo. Nel frattempo sono usciti altri tre dischi, ho scritto due romanzi e fatto un Sanremo. Direi che è strano se ci vado, non se non ci vado“.

SANGIOVANNI A VERISSIMO – Nel frattempo, il 18enne ha partecipato insieme agli altri finalisti ad una puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. “Non ci sarebbe stata finale più bella per me, sono contentissimo che ci sia stata lei al mio fianco” ha spiegato il cantante su Giulia Stabile.

Al momento, il giovane ragazzo non ha risposto alla provocazione di Briga, vedremo nelle prossime ore.