Amici 20, gelo tra Tancredi e Sangiovanni? Ecco come stanno le cose

Tancredi e Sangiovanni sono due giovani artisti che hanno partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Entrambi stanno andando alla grande con i loro singoli ma ad aver vinto la categoria canto è stato proprio Sangiovanni. Come sarà il loro rapporto?

TANCREDI SU SANGIOVANNI – Il cantante ha rilasciato un’intervista a Radio Deejay e ha parlato dei suoi progetti musicali. Il suo singolo Las Vegas sta dominando le classifiche ma anche Malibu di Sangiovanni è il pezzo dell’estate. Molti si sono chiesti come mai i due avessero utilizzato due città americane e Tancredi ha risposto.

“É un caso che le canzoni abbiano nomi dedicate a città americane, tra di noi è tutto a posto, anche dopo Amici… Con i ragazzi si è instaurata una bella chimica” ha detto il giovane cantante.

COME GESTIRE LA FAMA – La vita del cantante è chiaramente cambiata dopo aver partecipato al talent. Infatti, Tancredi ha confessato: “La gente ti riconosce e ti ferma per strada, la tua musica inizia a volare, viene ascoltata da molta più gente e hai più possibilità di venire in radio e fare eventi. Per me è cambiato tutto, da zero a cento”.

LA PASSIONE PER IL BALLO – Come in molti avranno notato, il ragazzo aveva sempre delle esibizioni strepitose durante il programma. Questo perché Tancredi ama molto ballare: “Amo un sacco ballare infatti non vedo l’ora di poter ballare appena riapriranno tutto”.