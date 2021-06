Amici 20, Giulia e Sangiovanni su Vanity Fair: fan in delirio per le anticipazioni dell’intervista

Giulia Stabile e Sangiovanni sono la coppia più chiacchierata di Amici di Maria De Filippi. I due giovani artisti, ballerina lei e cantante lui, nonostante la fine del programma continuano a frequentarsi diventando un vero e proprio fenomeno social. La coppia, inoltre, sarà la protagonista di questo nuovo numero di Vanity Fair, disponibile da oggi.

SU VANITY FAIR – In queste ultime ore, sono circolate in anteprima le bellissime foto di Joseph Cardo fatte a Giulia e Sangiovanni a Fregene. La coppia, infatti, era stata avvistata qualche giorno fa ma i fan non capivano se si trattasse di un videoclip oppure di un’intervista speciale.

18 anni lui, 19 compiuti da poco lei: la coppia è un vero fenomeno social, seguita da milioni di fan: mai successo nella storia di Amici. Giovani, freschi e talentuosi, il mix perfetto per attirare soprattutto le nuove generazioni. La ballerina e il cantante stanno scoprendo pian piano l’amore e forse questo li avvicina ancor di più ai ragazzi della loro età. Ma cosa contiene l’intervista?

LE ANTICIPAZIONI – Il numero di Vanity Fair sarà disponibile da oggi ma nelle ore scorse sono circolati alcuni estratti. Dichiarazioni che hanno mandato i fan della coppia in delirio. “La prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo” hanno rivelato. “Giulia ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi” ha aggiunto Sangiovanni.

Sul primo bacio, la ballerina ha rivelato: “Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra“. Insomma, un amore proprio genuino e per scoprire cosa hanno rivelato nell’intervista correte in edicola.