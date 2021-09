Amici 20, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno preso una decisione sui social: “Un po’ tossico”

Giulia Stabile e Sangiovanni sono una coppia che abbiamo imparato a conoscere all’interno di Amici 20. I due, rispettivamente ballerina e cantante, hanno fatto sognare il pubblico del talent show con il loro immenso talento ma anche per la splendida storia d’amore nata proprio sotto le telecamere.

CRISI TRA I DUE? – In questi ultimi giorni, però, si sono susseguite delle voci circa una loro possibile crisi. I fan della coppia, infatti, hanno notato sempre meno contenuti pubblicati sui social assieme, fino ad arrivare ad un vero e proprio allontanamento. Lei la vediamo spesso in tv accanto a Maria De Filippi, lui impegnato con la ripresa dei concerti. Tuttavia, sui social non si mostrano più assieme.

DECISIONE DRASTICA – A rispondere a questi dubbi ci ha pensato proprio Giulia Stabile. La ballerina, intervistata da Whoopsee, ci ha tenuto a tranquillizzare i fan sulla sua storia d’amore. Lei e Sangiovanni sono ancora una coppia ma hanno preso una decisione drastica per quanto riguarda il loro rapporto.

“Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata” ha detto la giovane ragazza.

Giulia Stabile, ora professionista di Amici, ha quindi spiegato di voler mettere in pausa sui social almeno la sua storia d’amore. La ragazza vuole infatti preservarla dai continui attacchi di haters e cattiverie gratuite che circolano ogni giorno. Voi cosa ne pensate di questa scelta?