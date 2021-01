Amici 20, Giulia Stabile racconta il suo passato: “Vittima di bullismo”

Giulia Stabile è una delle protagoniste della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La ballerina è entrata da subito nel cuore dei telespettatori e della stessa conduttrice grazie al suo carattere spontaneo e solare, la sua risata contagiosa e la timidezza tipica dell’età. Inoltre, la ragazza ha un grande talento per la danza. Tuttavia, Giulia Stabile ha raccontato il suo triste passato.

INSICUREZZE E BULLISMO – Nel daytime di Amici 20 di martedì 19 gennaio Giulia Stabile ha avuto un momento di forte sconforto e tristezza causato da profonda insicurezza. La ragazza non si è mai vista bella, ha sempre avuto problemi ad accettare il proprio corpo, tuttavia, il cantante Sangiovanni con il quale ha avviato una relazione non la pensa come lei.

Il ragazzo ha tentato più volte di rassicurarla e spiegarle che in realtà è una bellissima ragazza e anche molto talentuosa, ma si sa le insicurezze sono dure da domare. La ballerina ha il compito di preparare una coreografia sui tacchi assieme ai professionisti Simone e Giulia. Purtroppo, però, Giulia Stabile non riesce a portare a termine questo compito perché non si vede bella, anzi, trova di essere molto ridicola.

Ad un certo punto si è seduta a terra e ha confessato ai ballerini professionisti che non si vede affatto bella, non si piace molto e quindi, di conseguenza, non può piacere agli altri. Da qui è iniziato il racconto del bullismo subito da piccola. Questo problema è iniziato durante gli anni delle scuole medie, che si sa possono essere molto difficili. Lei stessa ha raccontato che in quel periodo ne ha subite parecchie da parte dei compagni: “Mi prendevano in giro per tutto, per l’aspetto fisico, per il carattere, per le difficoltà che avevo”. Nel pomeriggio lei andava a danza e anche per questo l’hanno sempre esclusa da tutto.

I CONSIGLI DI SIMONE E GIULIA – I ballerini professionisti sono rimasti sorpresi da questo triste racconto e hanno deciso di aiutarla. Simone ha cercato di capire se ancora oggi le risuonano nella testa quelle prese in giro e le frasi da parte dei compagni di classe, ed è proprio così. La professionista Giulia, allora, le ha consigliato di guardare il bicchiere mezzo pieno e concentrarsi sui grandi traguardi di oggi. Secondo la professionista, infatti, sicuramente quelle stesse persone che prendeva in giro Giulia Stabile, adesso la guardano in tv e provano ammirazione. Alla fine, Giulia ha seguito il consiglio e ha fatto l’esercizio di Simone, ovvero dirsi allo specchio tutto quello che non si sente convincendosi però di esserlo.