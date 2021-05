Amici 20: la foto scattata da Rudy Zerbi che ritrae Giulia Stabile e Sangiovanni insieme: cosa stavano facendo?

Giulia Stabile e Sangiovanni sono sicuramente due protagonisti di questa nuova edizione di Amici 20 che si sta anche per concludere. Siamo infatti arrivati già alla semifinale che andrà in onda sabato prossimo, su Canale 5, alle 21:20. Come dicevamo, Giulia e Sangiovanni non solo condividono la passione rispettivamente per la musica e per la danza ma sono anche fidanzati.

Si sono conosciuti proprio all’interno del programma. Si sono piaciuti abbastanza presto. Infatti inizialmente Giulia era corteggiata da un altro cantante che stava nella scuola, Esa. Quest’ultimo è stato proprio uno dei primi ad uscire, una volta arrivato al serale. Giulia aveva rifiutato Esa, che vedeva solo come un amico. Da subito, però, ha mostrato la sua simpatia per Sangiovanni.

Adesso i due sono molto vicini e innamorati. Non sappiamo cosa gli riserverà il futuro e quanto durerà una volta usciti dal programma, ma sicuramente adesso sono molto carini insieme. A dimostrarlo stavolta è stato proprio Rudy Zerbi, giudice di ”Tu si que Vales” e di ”Amici”, appunto. Attualmente è il coach di Sangiovanni, mentre Giulia fa parte di un’altra squadra, quella della Pettinelli e di Veronica Peparini.

LA FOTO SCATTATA DA RUDY ZERBI CHE RITRAE GIULIA STABILE E SANGIOVANNI: COSA STAVANO FACENDO? – Rudy Zerbi ha pubblicato una foto che ritrae Giulia e Sangiovanni che si tengono la mano, pur appartenendo a due squadre differenti. I due si stanno supportando a vicenda, in vista della puntata. Insomma un’immagine davvero dolcissima che persino il ”severo” Rudi non ha potuto non immortalare. Tale scatto simboleggia proprio il forte legame presente tra i due giovani ragazzi.

Rudy ha sempre pubblicato i successi di Sangiovanni, per esempio quando ha vinto il disco d’oro e poi quello di platino. Inoltre ha sempre mostrato il successo che sta avendo tra i giovani con le canzoni che sta pubblicando man mano durante il suo percorso ad ”Amici” 20. Per vedere la foto clicca qui.