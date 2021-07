Amici 20, Mara Venier spiazza Giulia Stabile: “Ho visto le foto con il tuo fidanzato”

La vita di Giulia Stabile è completamente cambiata da quando ha deciso di partecipare ad Amici di Maria De Filippi. La ballerina di 19 anni ha vinto il programma, superando anche il suo fidanzato Sangiovanni, il quale ha trionfato nella categoria canto.

LE DOMANDE SCOMODE DI ZIA MARA – Il 4 luglio la rete ammiraglia Rai ha mandato in onda un evento benefico chiamato Una Voce per Padre Pio. Lo scopo di questo evento è raccogliere fondi da destinare alla Onlus omonima al nome del programma. Per l’occasione si è esibita la ballerina sulle note di I’m Kissing You di Des’ree, colonna sonora di Romeo + Giulietta, film con un giovane Leonardo DI Caprio.

Questa coreografia è stata uno dei cavalli di battaglia di Giulia Stabile ad Amici, riuscendo ad emozionare chiunque anche la severa Alessandra Celentano. Dopo aver cavalcato il palco ed essersi presa gli applausi, la ragazza ha fatto due chiacchiere con Mara Venier.

La conduttrice ha spiazzato la ballerina con delle domande sul suo fidanzato Sangiovanni, anche in merito alle meravigliose foto pubblicate su Vanity Fair. Giulia non si aspettava questa domanda e ha fatto un po’ di fatica a rispondere essendo anche una ragazza molto timida.

“Ho visto le meravigliose foto tue con il tuo moroso, la copertina di Vanity Fair…” ha detto Mara Venier. La Stabile ha sorriso impacciata restando un po’ a corto di risposte. In quel momento allora, la zia Mara ha cambiato argomento parlando del talent show: “Ti è cambiata la vita con quel trionfo”. “Sì, era quello che volevo” ha commentato la ballerina molto felice di quello che sta diventando ormai la sua professione a tutti gli effetti.