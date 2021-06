Amici 20, Martina Miliddi e Raffaele Renda ufficializzano la relazione

Amici di Maria De Filippi si è ufficialmente concluso con la vittoria della ballerina Giulia Stabile. Quest’edizione è stata ricca di storie d’amore, soprattutto quella tra Sangiovanni e Giulia e quella travagliata tra Martina Miliddi e Aka7even. Quest’ultima ha da poco ufficializzato la sua relazione con un altro cantante.

MARTINA E RAFFAELE RENDA SONO UNA COPPIA – Il triangolo formato dalla ballerina, Raffaele Renda e Aka7even ha appassionato molto i telespettatori del talent show. Tra lei e Aka la situazione era diventata insostenibile, soprattutto dopo aver ammesso di provare qualcosa per l’altro cantante.

Da allora la situazione con il cantante napoletano è drasticamente crollata tanto da lasciarsi. Aka è arrivato in finale mentre Martina e Raffaele sono usciti prima e hanno potuto viversi la loro frequentazione. Tuttavia, inizialmente hanno nascosto questa storia d’amore.

MARTINA E RAFFAELE UFFICIALIZZANO – Pochi giorni fa, Raffaele ha raggiunto la ballerina in Sardegna dove ha trascorso alcuni giorni a casa sua. La Miliddi ha pubblicato delle dolci stories assieme al cantante accompagnata da una descrizione con tanto di frecciatina agli hater.

“Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felici. Leggo i vostri commenti, e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita cosi com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri. Vi mando un abbraccio fortissimo!” ha scritto la ballerina. Vi piacciono come coppia? Per vedere le foto, cliccate qui.