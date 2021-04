Amici 20: Martina Miliddi ha iniziato a seguire Stefano De Martino

La ballerina partecipante ad ”Amici” 20, Martina Miliddi, è stata eliminata l’ultima puntata del talent show andato in onda la scorsa settimana. E’ sempre stata molto criticata, soprattutto per il suo talento non riconosciuto. E’ una ballerina di latinoamericano ma la Celentano ha sempre sostenuto che non sapesse fare bene nemmeno il suo stile.

A criticarla è stata anche la celebre ballerina e giudice di ”Ballando Con Le Stelle” Carolyn Smith insieme al ballerino della stessa trasmissione Raimondo Todaro. Insomma tutti erano d’accordo sul fatto che la ragazza fosse presente sul palco, ma avrebbe dovuto studiare di più la tecnica. Questa risultava ancora abbastanza debole, dopo ben 16 anni di studio.

MARTINA MILIDDI: C’è FEELLING CON STEFANO DE MARTINO? – Si era vociferato che tra lei e Stefano De Martino ci fosse una certa simpatia. Infatti erano stati scritti diversi articoli di Gossip inerenti a questa simpatia. Stefano infatti tendeva sempre a votarla durante le gare ad Amici. Inoltre, le metteva sempre like ai post delle fanpage.

Adesso che Martina è uscita e ha dichiarato che la sua relazione con Aka7even è finita, nonostante avessero una bella amicizia, ha cominciato a seguire Stefano De Martino, lasciandogli anche qualche like. Ci sarà una certa simpatia tra di loro? Per ora non ne abbiamo la certezza.

Le è stato anche chiesto se ci fosse qualcosa tra lei e Stefano De Martino, ma lei ha risposto: ”Aiuto, non sto capendo”. Insomma sembrava abbastanza stupita della questione. A molti è sembrato strano in quanto sicuramente avrà letto gli articoli di Gossip in cui era protagonista e si vociferava di un presunto flirt con Stefano Di Martino. Quale sarà la verità?