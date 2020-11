Amici 20, primi amori in casetta tra alcuni concorrenti

Il nuovo anno ad Amici20 è appena iniziato con molte novità: dapprima il cambio di alcuni professori e l’inserimento di nuovi, come Arisa e Lorella Cuccarini; cambi di modalità per le sfide ma soprattutto, regole ferree da rispettare in casetta. Vediamo cosa è successo.

PRIMI AMORI? – Una delle rivoluzioni di quest’anno, sulla scia dei problemi avvenuti gli scorsi anni, è quella della pulizia e della cucina della casetta. Infatti, in questa edizione saranno proprio i ragazzi ad occuparsi della pulizia della casa e della cucina e non come gli scorsi anni quando se ne occupavano le donne delle pulizie.

E proprio su questo argomento si è lamentata la ballerina Martina, la quale è molto stanca proprio a causa delle tante pulizie che fa durante il giorno. Il problema di Martina non è quello di ordinare e pulire la casetta ma farlo anche al posto degli altri; questo la porta ad essere stanca la sera e andare a dormire tardi. Dopo questo sfogo pare che Martina e Aka7even si siano avvicinati parecchio: sono stati ripresi insieme sdraiati sul divano, uno sull’altra e non sembravano semplici amici.

GIULIA STABILE ED ESA ABRATE – Un’altra ipotetica coppia potrebbe essere quella formata dalla ballerina Giulia ed Esa. I due sono molto amici, la ballerina ritiene Esa un fratello, il problema è che il ragazzo sta provando dei sentimenti forti nei suoi confronti. Esa, infatti, si è confidato con i suoi amici e alla fine ha trovato il coraggio di dichiararsi.

Purtroppo, però, Giulia è stata molto chiara e ha detto ad Esa di non essere disposta ad avviare una conoscenza poiché lo reputa un grande amico e basta. Anzi, la ragazza è stata protagonista di un siparietto divertente con il ballerino professionista Sebastian; nello specifico, pare che Giulia abbia una cotta per lui. Anche quest’anno, insomma, gli amori non mancano.