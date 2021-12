Amici 20, primo anno insieme per Sangiovanni e Giulia Stabile: ecco come hanno festeggiato

Giulia Stabile e Sangiovanni sono sicuramente i due allievi rimasti nel cuore dei telespettatori di Amici di Maria De Filippi. La coppia, formatasi all’interno della scuola, ha festeggiato il primo anno insieme e per l’occasione è volata all’estero. Vediamo cosa è successo.

Viaggio a Barcellona

I due giovani ragazzi per festeggiare il loro primo anniversario come coppia sono volati in Spagna, a Barcellona. Sangiovanni e Giulia, infatti, hanno pubblicato diversi contenuti su Instagram ma non troppi poiché a loro piace mantenere la privacy per quanto riguarda la storia d’amore che stanno vivendo.

Vi ricordiamo, inoltre, che la Stabile è italo-catalana quindi probabilmente questo viaggio ha avuto un doppio fine: quello di far conoscere il resto della sua famiglia materna al fidanzato. Tuttavia, questo dettaglio non ci è dato sapere per il momento. La coppia ci ha deliziati con diversi scatti sui social: vie della città illuminate e stupendi panorami.

Progetti lavorativi

Se l’amore preferiscono tenerlo nascosto, come proseguono i progetti lavorativi? I due giovani ragazzi stanno collezionando diversi successi. Sangiovanni, ad esempio, parteciperà a Sanremo e le sue hit sono sempre nelle top list di tutte le piattaforme digitali e YouTube. Soprattutto i ragazzi e le ragazze amano la sua musica pertanto si sentirà ancora parlare di lui al momento.

Giulia, invece, ormai è una professionista acclamata da tutti. La ragazza, infatti, è nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, ha partecipato come co-conduttrice a Tu Sì Que Vales e presenziato a diversi eventi dedicati al mondo della danza. Insomma, per essere così giovane ne ha fatta di strada.