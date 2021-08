Amici 20, Rosa Di Grazia su Aka7even: “Deve aspettarsi solo il peggio”

Rosa Di Grazia l’abbiamo conosciuta nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ballerina napoletana si è distinta tra i suoi compagni soprattutto per il suo carattere molto deciso e per gli scontri con Alessandra Celentano. La giovane ballerina ha attirato molti consensi ma anche parecchie critiche da parte di chi non la reputa particolarmente talentuosa.

IL PERCORSO AD AMICI – Come anticipato, la giovane ha raccolto molti consensi ma anche pesanti critiche spesso sfociate in insulti e offese alla sua persona. Sta di fatto che Rosa si è comunque distinta, nel bene e nel male. Ad oggi, nonostante non abbia vinto il programma, è molto seguita sui social e continua con la sua grande passione: la danza.

L’AMICIZIA CON AKA7EVEN – Essendo entrambi campani, la ragazza e Aka7even (collega cantante) hanno subito stretto amicizia e ancora oggi i due si frequentano, impegni permettendo. Il cantante continua a scalare le classifiche e la giovane ballerina si impegna ogni giorno per raggiungere vette altissime nella danza.

In queste ore, Rosa Di Grazia ha raccontato ai suoi follower di aver scoperto di essere stata presa in giro proprio da Aka su Twitter. Un gesto sicuramente goliardico tra i due amici, così la ballerina campana ha deciso di rispondere a questo attacco.

“È appena partita una guerra su Twitter tra me e Aka7even che ora deve aspettarsi solo il peggio dopo l’ultima mossa che ha fatto” ha detto la giovane sui social. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle! Infine, Rosa ha esortato i suoi follower a seguirla nel suo percorso lavorativo: “Vi aspetto il 29 agosto al sunbay dance, ci sarà finalmente l’occasione di poterci incontrare da vicino, conoscerci e fare anche una lezione insieme”.