Amici 20: Rosa e Deddy si sono lasciati? L’indizio che rivela la verità

Rosa Di Grazia e Deddy hanno partecipato quest’anno ad Amici. I due si sono conosciuti tra una lezione e l’altra all’interno della trasmissione. Sono rispettivamente una ballerina di origini napoletane e un cantante che prima faceva il mestiere di barbiere a Torino. I ragazzi si sono trovati sempre molto bene insieme e sembravano essere davvero innamorati.

Innamorati a tal punto che quando la ragazza è uscita, in seguito ad una sfida proprio con Deddy durante il serale, non riuscivano a trattenere le lacrime. In realtà Maria De Filippi gli aveva anche concesso di restare una notte in più per salutarsi soltanto la mattina dopo, cosa mai più successa all’interno del programma.

AMICI 20: ROSA E DEDDY SI SONO LASCIATI? – Ma come mai se sembravano tanto innamorati continuano a nascere sospetti sulla loro relazione? La risposta è semplice. Da quando è terminato Amici e i ragazzi sono ritornati a casa, i due non si sono mai mostrati insieme, né tantomeno hanno mai pubblicato una foto nella quale appaiano vicini. Va da sé che molti abbiano pensato che la storia tra loro due sia finita.

I conti però per alcuni non tornato. I due ragazzi erano troppo innamorati. Come avrebbe potuto finire una storia così importante di punto in bianco? Tra l’altro il fatto che nessuno dei due ne stia parlando non ha fatto altro che aumentare il chiacchiericcio. Questo non farebbe bene alla coppia, se stessero in silenzio proprio per non provocare gossip inutili.

Tra le altre cose c’è chi addirittura sospetta che Deddy non possa parlare della sua relazione con Rosa per contratto. Insomma si tratta di un bel mistero. Fatto sta che Rosa è tornata su Instagram da poco perché aveva avuto alcuni problemi con il social. Deddy però la segue. Cosa vuol dire? C’è stata una rottura pacifica o semplicemente non vogliono o non possono parlare? Per vedere la foto del profilo di Rosa clicca qui.