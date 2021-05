Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile vanno a convivere? La risposta del cantante

Sangiovanni e Giulia Stabile continuano la loro storia d’amore anche lontani dalle telecamere di Amici di Maria De Filippi. Qualcuno aveva ipotizzato che i due non sarebbero durati fuori, e invece a quanto pare i due ragazzi sembrerebbero davvero molto innamorati. C’è chi ipotizza un passo importante.

SANGIOVANNI E GIULIA VANNO A CONVIVERE? – Chi li ha seguiti in casetta sa quanto i due siano in perfetta sintonia. Infatti, qualcuno ha ipotizzato una convivenza un po’ precoce. La coppia passa molto tempo insieme ed entrambi conoscono le famiglie. Insomma, in pochi mesi hanno fatto parecchia strada (non solo lavorativa).

I due andranno davvero a convivere? Il giovane cantante ha risposto a questa domanda: “È ancora presto, anche se siamo sempre insieme”. Per ora, quindi, la coppia non ha intenzione di fare passi così importanti. Dopotutto, i due hanno rispettivamente 18 e 19 anni, c’è decisamente tempo per queste cose.

SANGIOVANNI E LA MUSICA: IMPORTANZA SOCIALE – Secondo l’artista, un musicista ha un compito molto importante, un compito sociale. “Una responsabilità sociale: credo che una persona che fa questo nella vita, un artista, abbia una grandissima responsabilità nei confronti delle persone che li seguono e ascoltano, quindi è giusto che si stia attenti a dare i giusti messaggi” ha dichiarato a Fanpage.

“Non mi sta stretto il secondo posto, poi c’è Giulia davanti, sono felicissimo, sono veramente contento del percorso fatto” ha continuato il giovane cantante.