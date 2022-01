Amici 20, Sangiovanni: “Minacciato di morte e insultato per come mi vesto”

Sangiovanni, protagonista del nuovo numero di Vanity Fair dedicato alla Generazione Futuro, ha rilasciato una lunga intervista al giornale e parlato della sua musica e della vita di tutti i giorni. Il vincitore del circuito canto di Amici 2020, infatti, è molto grato per il successo che sta avendo ma non sempre è facile. Vediamo, quindi, cosa ha detto il giovane cantante.

Insultato e minacciato

Non sempre la fama e il successo portano positività e questo il cantante lo sa bene. Infatti, non è la prima volta che Sangiovanni viene deriso sui social, insultato ma anche minacciato per il suo modo di essere, dall’abbigliamento alla sua musica. E se i fan sono tantissimi, sono parecchi anche gli haters, pronti ad attaccarlo per ogni piccolezza. Il ragazzo, infatti, ha dichiarato a Vanity Fair:

“Io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa. I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio”.

La storia d’amore con Giulia Stabile

Il giovane ha festeggiato il primo anno di fidanzamento con Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2020 e ballerina professionista del programma. La loro storia d’amore è nata sotto le telecamere e i riflettori dello studio televisivo del talent, per questo motivo ad oggi hanno adottato una strategia diversa. Il cantante, prossimo concorrente di Sanremo, ha infatti spiegato che cerca in tutti i modi di mantenere intatta la loro privacy per cercare di vivere l’amore in tutta tranquillità.

“Negli ultimi tempi abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole“ ha dichiarato il giovane. Non ci resta quindi che vederlo sul palco di Sanremo con il brano Farfalle.