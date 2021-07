Amici 20, Sangiovanni su Giulia Stabile: “Sentirla non mi basta più”

Giulia Stabile e Sangiovanni sono sicuramente una delle coppie più amate che si sono formate all’interno di Amici di Maria De Filippi. I due, dopo aver vinto il programma per le rispettive categorie, stanno macinando un successo dietro l’altro e sono molto seguiti su Instagram.

LE PAROLE DI SANGIOVANNI – Il giovane cantante è molto amato dagli adolescenti e le sue canzoni sono tra le top hits dell’estate. Intervistato a Big, il ragazzo ha parlato delle sue passioni e inevitabilmente del suo rapporto con Giulia Stabile. I due sono pronti per la convivenza nonostante la giovane età?

“Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio più. Stare così tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta. Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello è troppo presto” ha detto il cantante.

Inoltre, Sangiovanni ha parlato della sua passione per la moda e di come essa sia un mezzo importante per esprimersi: “Mi piace molto. La moda è un’altra forma di espressione potentissima come la musica e mi piacciono i look forti, espressivi”.

Il cantante ha parlato anche del suo rapporto con la fama. Ad oggi, è uno dei personaggi pubblici più noti, soprattutto sui social, quindi è quotidianamente esposto a elogi e critiche. “Mi fa piacere ed é sicuramente una novità per me, dopo tutti quei mesi di isolamento” ha spiegato.