Amici 20, Stefano De Martino ha un flirt in corso? Le segnalazioni

Il giudice di questa edizione potrebbe aver preso una bella cotta per un'allieva, ma non è l'unico flirt in corso a quanto pare

Stefano De Martino ha abbandonato la carriera da ballerino, tuttavia, quest’anno ha preso il posto di giudice al serale di Amici di Maria De Filippi. Nonostante ricopra un ruolo molto importante, l’ex ballerino non riesce a sfuggire dai gossip amorosi, soprattutto dopo aver chiuso definitivamente con Belen Rodriguez.

STEFANO DE MARTINO INVAGHITO DI UN’ALLIEVA? – In questi giorni si è diffusa una voce circa un flirt in corso tra Stefano e l’allieva Martina Miliddi, ballerina di latino americano della squadra Cuccarini-Arisa. In molti credono possa essere vera questa voce perché l’ex ballerino ha trovato l’amore in quello studio ben tre volte.

Il secondo pettegolezzo, invece, è stato lanciato da Dagospia e riguarda Stefano De Martino e Andrea De Logu. “Sono belli, famosi e soprattutto ufficialmente single. Stiamo parlando di Andrea De Logu e Stefano De Martino. Tra la rossa conduttrice e lo showman napoletano pare sia nata una bella amicizia. Un’amicizia molto, molto bella. I due sono infatti assai affiatati e tra loro, dicono i soliti beninformati, c’è un gran feeling. Questa intesa avrà una evoluzione? Chi vivrà vedrà” si legge.

STEFANO DE MARTINO CRITICATO SUI SOCIAL – Come se non bastasse, in qualità di giudice non sta avendo molto successo. Sui social, i telespettatori sono infuriati dalle scelte dei giudici, accusati letteralmente di essere incompetenti.

Proprio nella puntata di ieri, Stefano è stato protagonista di un battibecco con il pubblico, a causa di alcune sue scelte. Nel frattempo, su Twitter gli utenti sono vigili su questo strano rapporto con la ballerina Martina, staremo a vedere.