Amici 20, volto noto della tv non ha dubbi sul futuro di Giulia: “Molto presto la vedremo dove merita”

Nonostante la ventesima edizione di Amici abbia chiuso i battenti da qualche mese, Giulia Stabile continua ad essere sempre sull’onda del successo. Sul talento della giovane vincitrice e sul roseo futuro lavorativo ne è sicuro un volto molto noto e autorevole della televisione, Alessandro Cecchi Paone.

“Molto presto la vedremo dove merita” – Ha fatto molto parlare la segnalazione che ha visto Giulia dietro le quinte di Tu Si Que Vales durante la brevissima assenza di Belen Rodriguez, da anni tra i conduttori del programma. La speranza di vedere la ballerina al timone della conduzione al posto della showgiril argentina è stata subito smentita. Nonostante ciò, sono in molti che sperano di rivedere la Stabile nuovamente in televisione.

Tra questi c’è stata una lettrice di NuovoTV che ha scritto alla posta di Alessandro Cecchi Paone. La donna si è detta di essere dispiaciuta della smentita, nonostante sia sicuro che la 19enne avrà un ruolo anche all’interno di Tu Si Que Vales. Inoltre, da mesi si parla anche di un possibile ruolo nel corpo di ballo dei professionisti di Amici.

Cecchi Paone ha ribadito quanto sia normale che, delle volte, le voci di corridoio non vengano confermate. Nonostante questo, però, già il fatto che se ne parli è una cosa abbastanza positiva: “Spesso e volentieri le indiscrezioni segnalano che un personaggio è entrato nel radar di dirigenti e produttori televisivi”.

Continuando nella sua lettera, la lettrice non ha fatto altro che spendere parole bellissime per la giovane e promettente ballerina. Il talento di Giulia, secondo lei, non è solo nella danza: “Non solo come ballerina ma anche a tenere il palco”.