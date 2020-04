Amici 2020: Bianca Guaccero interviene e dice la sua su Valentin e Francesca Tocca

Continua il gossip circa la storia d’amore nata tra Valentin, ballerino partecipante ad Amici e Francesca Tocca, ballerina professionista del programma. Stavolta ad intervenire è stata un’amica di Raimondo Todaro, altro ballerino di latinoamericano. Scopriamo cos’è stato dichiarato.

VALENTIN E FRANCESCA TOCCA: INTERVIENE UN NOTO PERSONAGGIO DELLA TV – A parlare, stavolta, è stata proprio un’attrice e conduttrice di programmi televisivi italiani, nonché amica di Raimondo Todaro, un celebre ballerino. Stiamo parlando proprio di lei: Bianca Guaccero. Si vociferava che tra Valentin e Francesca ci fosse del tenero. Il ballerino, però, aveva dichiarato di lasciar perdere perché non avrebbe voluto rovinare una famiglia. Queste parole, però, non sono per niente piaciute alla Guaccero che ha deciso di parlare.

BIANCA GUACCERO: LE PAROLE RIVOLTE A VALENTIN – Dopo aver smentito la chiusura di ‘Detto Fatto’, programma che conduce su rai 2 tutti i pomeriggi al posto di Caterina Balivo, da ormai circa un anno, Bianca Guaccero ha detto qualcosa a Valentin. Lo ha rimproverato per aver detto cose private su di una donna a tutti.

BIANCA GUACCERO ATTACCA VALENTI: ECCO LE SUE PAROLE – “Io te lo dico con molta onestà: non conoscevo tutti questi retroscena. L’unica cosa che mi sento dire è che bisogna avere la giusta protezione per questa storia. Valentin non doveva mettere in piazza le dinamiche che conoscevano solo i diretti interessati. Io avrei evitato di dire ‘mi ha scritto prima lei’”. Ha dichiarato la Guaccero, rimproverano dunque Valentin e il suo comportamento.

VALENTIN E FRANCESCA: INTERVIENE UN ALTRO PERSONAGGIO – Ad intervenire circa la vicenda che vede protagonisti Valentin e Francesca Tocca, è stato un noto personaggio della tv ed ex partecipante al Grande Fratello. Si tratta di: Jonathan Kashanian. L’uomo ha dichiarato: “Lui ha fatto una figuraccia, comunque. Si è comportato male in diretta. Maria ha detto che: ‘Questa è la porta e da lì te ne puoi andare’”.

VALENTIN E FRANCESCA: STORIA FINITA – Ormai i due hanno dichiarato di aver voltato definitivamente pagina. ”Su un rapporto di coppia nessuno può giudicare”, ha dichiarato, infine, la bella Bianca Guaccero per concludere la vicenda e riferendosi specificamente al rapporto nato tra Valentin e Francesca all’interno della trasmissione Amici.