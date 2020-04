Amici 2020: com’è oggi il rapporto tra Gaia e Giulia?

Amici edizione 2020 è ormai concluso da quasi una settimana. A vincere è stata la cantante Gaia Gozzi. Anche stavolta, però, non sono mancate le numerose critiche. Oggi, a quasi una settimana dalla fine, i fan più accaniti si sono chiesti come stessero procedendo i rapporti tra i vari concorrenti.

GAIA E GIULIA: COME PROCEDE IL LORO RAPPORTO ? – Giulia, cantante napoletana, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan sul suo profilo Instagram. In molti si sono chiesti come stessero procedendo i rapporti con la cantante vincitrice, Gaia. Ricordiamo che all’inizio le due si erano ignorate non avendo nulla da dirsi ed essendo comunque ‘rivali’ nel gioco. Passate poi al serale, Giulia aveva dichiarato di sentirsi molto sola e che le mancava Francesco. Verso la fine del programma le due si erano avvicinate e riuscite e capire di più. Ma com’è il loro rapporto oggi, dunque?

LE PAROLE DI GIULIA SU GAIA – E’ stato chiesto a Giulia cosa pensasse attualmente di Gaia e lei ha risposto: “Sì, la odio!”, ironizzando sul fatto che avessero litigato. Ma si trattava solo di uno scherzo, appunto. Ha subito aggiunto, infatti: Ma poi ha detto: “Mi sento con Gaia, ci vogliamo bene. È nato un bel rapporto di amicizia. Quindi perché non continuare a sentirci? Lei mi ha promesso di tornare molto presto a Napoli”.

GAIA E GIULIA: FIRMACOPIE INSIEME? – Dopo l’emergenza Coronavirus Giulia ha dichiarato che per i cantanti di Amici ci saranno i firmacopie. I fan sono impazziti e non vedono l’ora che arrivi questo momento per poter fare una foto con i loro beniamini e avere una loro dedica sul loro stesso album discografico. Molto probabilmente, inolte, Gaia e Giulia si ritroveranno a fare delle tappe in comune. Dunque rivedremo le due ragazze insieme.

GIULIA MOLINO: LA DIRETTA CON L’ AMICA CON UNA SORPRESA – Giulia mentre rispondeva alle domande dei fan ha deciso di fare una diretta con una sua cara amica napoletana. Ha spiegato che si tratta di un’amica dell’università e che non la vede da quando ha intrapreso il percorso ad Amici. La ragazza, a quanto pare le mancherebbe molto. Nel bel mezzo della diretta, poi, c’è stata una sorpresa per tutti i fan, che sono impazziti dalla felicità.

DIRETTA INSTAGRAM DI GIULIA: COMPARE UN PERSONAGGIO INASPETTATO – Proprio durante la diretta di Giulia ecco apparire Francesco. I fan sono impazziti nel rivederli insieme. E’ risaputo, infatti che i due abbiamo legato molto durante il loro percorso ad Amici. Giulia e Francesco hanno cantato in diretta McDonald’s, il brano del ragazzo. Ci sarà del tenero tra i due? Per ora non possiamo dirlo con certezza, vedremo come si metteranno le cose.