Amici 2020: Giulia Molino è innamorata?

Continuano i gossip inerenti ai protagonisti dell’ultima edizione di Amici 2020 da poco conclusa. Questa volta la protagonista è Giulia Molino, la cantante arrivata in finale ma battuta nella vittoria da Gaia. La ragazza ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di alcune situazioni personali e soprattutto sentimentali. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

GIULIA MOLINO INNAMORATA? – In tanti dopo l’edizione di Amici 2020 si sono chiesti se Giulia fosse innamorata o se avesse intrapreso una relazione con qualcuno. Ad intervistarla stavolta è stata Carmen Guadalaxara per il Tempo. Le dichiarazioni fatte da Giulia hanno lasciato intendere qualcosa di positivo ai suoi fan.

LE PAROLE DI GIULIA DURANTE L’INTERVISTA – Giulia ha raccontato come si comporta quando è innamorata e ha dichiarato che è solita vivere le storie d’amore al cento per cento. ”Io voglio fare tanto la dura, però credo si sia capito che non è così: in amore mi do al cento per cento. Cerco sempre un motivo per lottare, depongo le armi quando mi rendo conto che sono sfinita emotivamente. Spesso e volentieri”.

GIULIA MOLINO: ”SOFFRO IN SILENZIO” – soffro in silenzio perché quando mi innamoro è un po’ dura da farmela passare. Credo fortemente nell’amore. Credo che ognuno di noi abbia una persona in tutta la tua vita. Una persona che sarà sempre la tua persona”. Ha dichiarato infine la cantante del talent.

GIULIA MOLINO: PROVA QUALCOSA PER QUALCUNO? – Al termine dell’intervista le è stato chiesto se avesse una persona e se fosse innamorata. La ragazza ha iniziato a fare delle facce buffe e ha chiesto di ripetere la domanda. Insomma non ha detto nulla ma ha lasciato intendere qualcosa. Che sarà forse presa da qualcuno?

CHI SONO I POSSIBILI AMORI? – Qualcuno ha provato a fare qualche nome sui possibili amori di Giulia Molino. C’è chi dice che potrebbe essere Francesco Bertoli, chi invece Federico Pietrucci, altro concorrente di Amici e chi infine la vedrebbe bene con il ballerino Alessio Gaudino. Sarà uno di questi tre nomi un possibile amore di Giulia?