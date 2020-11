Amici 2020, la confidenza di Giulia alla De Filippi: interessata ad uno degli allievi

Solo sabato scorso si è formata la classe della nuova edizione di Amici, ma sembra che già siano nate le prime cotte. Da quanto rivelato da una dei nuovi allievi, la sua attenzione sarebbe stata catturata da uno dei ragazzi.

LA COTTA DI GIULIA – Rispetto agli anni precedenti, quest’anno i ragazzi vivranno insieme nella stessa casa e isolati. Una delle nuove allieve, Giulia Stabile, ha voluto fare alcune confidenze a Maria De Filippi.

Infatti, le prime due a fare il loro ingresso e quindi a scoprire la casa sono state infatti Giulia e Arianna. La Stabile ha voluto presentare ai telespettatori il suo peluches, rivelando di adorare gli abbracci e di aver bisogno del contatto fisico.

A proposito degli abbracci, la ragazza ha rivelato di essersi ripromessa di non abbracciare un ragazzo in particolare. “È l’unico che non voglio abbracciare per non… capito? Non faccio nomi, però stai capendo” ha rivelato alla De Filippi, ricevendo poi la conferma da quest’ultima.

INTERESSATO AD UN’ALTRA – L’allieva non vorrebbe abbracciare questo ragazzo misterioso proprio per non fargli capire di essere interessata a lui. Riguardo a questo argomento, Giulia si è lasciata andare ad un’altra confidenza:

“Devo farmi desiderare. Ma secondo me è innamorato di Martina. Va beh innamorato no, interessato come sono interessata io”. Martina, la ragazza citata da Giulia, è una ballerina di latino-americano.

Ma chi è quindi il ragazzo che sembra aver catturato il cuore della Stabile? Ancora non si è scoperto, nonostante i fan abbiano già iniziato ad ipotizzare.