Amici 2020: trovata la casa in condizioni pessime, la De Filippi rimprovera i ragazzi

Amici di Maria De Filippi 2020 è iniziato con una novità, in merito al Covid-19. I ragazzi, per essere del tutto esenti dal contagio dovranno vivere una casetta tutti insieme, prepararsi da mangiare, pulire e sistemare le stanze.

L’ISPEZIONE – Dopo qualche settimana la produzione ha fatto un’ispezione nella casa. Quest’ultima è stata trovate in condizioni pessime, sporca e con tanto disordine. Questo ha suscitato sin da subito una reazione nella conduttrice e padrona di casa, Maria.

MARIA DE FILIPPI RIMPROVERA I RAGAZZI – Maria De Filippi è stata molto severa con i ragazzi. Ha deciso di rimproverarli sin da subito. Ha poi imposto ai ragazzi di risistemare la casa alla meglio prima della prossima ispezione, pena dei seri provvedimenti disciplinari.

IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE IMPOSTO AI RAGAZZI – Dopo la seconda ispezione la casa è stata trovate in condizioni migliori, ma non proprio ottimali. Proprio per questo è stato preso un provvedimento disciplinare. I ragazzi avrebbero dovuto dare tre nomi di ragazzi tra di loro che sarebbero dovuti andare in sfida nella puntata di Sabato.

Al termine di una lunga discussione sono stati scelti Arianna, Riccardo e Rosa. Nella puntata andata in onda ieri è stata mostrata la sfida della ballerina napoletana Rosa, dalla quale è uscita vincitrice. Abbiamo potuto vedere anche la sfida di Arianna e anche quest’ultima è andata a buon fine. Non ci resta che attendere il daytime settimanale per scoprire come sarà andata la sfida di Riccardo.